拆解賀建奎DQ內情｜2022年出獄　涉虛假陳述5年內有3年工作經驗

曾因「基因編輯嬰兒」捲入道德風波，並被判「非法行醫」罪成判囚3年的南方科技大學原副教授賀建奎，原獲香港「高端人才通行證計劃」批出申請來港，事件引起軒然大波。入境處昨（22日）深夜發聲明，不點名指懷疑有人以虛假陳述取得簽證，宣告賀的簽證無效並會刑事調查。



消息人士透露，「高才通」申請資格包括在百強大學畢業並在申請前5年內，具有3年工作經驗，然而有人在申請前5年內曾經入獄3年，但報稱符合工作經驗的要求，涉嫌作出虛假陳述而被撤銷簽證。



不過，事件尚有多個疑團未解，《香港01》歸納四大謎團，賀建奎事件當年震驚全球，政府內部是否理應知情？其申請是由哪個部門批出？當中是否涉及「遺漏」？申請資格所指的「嚴重犯罪」是如何定義？《香港01》正向相關部門查詢。



▼賀建奎2018年公布基因編輯雙胞胎嬰兒▼



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政府去年推出「高才通」計劃吸引人才，當中列明三類申請資格：

1. 申請人在前一年全年收入達港幣250萬元或以上；

2. 獲全球百強大學頒授學士學位、並在緊接申請前5年內累積至少3年工作經驗的人士；

3. 申請前5年內獲全球百強大學頒授學士學位，但工作經驗少於3年的人士。（有名額限制）

同時申請人須沒有任何已知的「嚴重犯罪記錄」，否則不會獲批准申請。

賀建奎申請前監禁3年 涉報稱有3年工作經驗

就賀建奎個案，據了解，有人在申請「高才通」時，涉嫌訛稱在申請計劃前5年內，累積至少3年工作經驗；但資料顯示，申請人在此前5年內，曾在內地捲入犯罪行為而判囚3年，換言之，在申報工作經驗上，未必符合要求，涉及虛假陳述。

2019年判非法行醫囚3年 2022年始出獄

賀建奎於2006年從中國科學技術大學近代物理系本科畢業，及後赴美國德州侯斯頓的萊斯大學 （Rice University）深造，2010年後取得生物物理學博士學位，及後赴史丹福大學進行博士後研究，三所大學均在「高才通」指名的「全球百強大學綜合名單」之中。

2018年11月，賀建奎在港出席一個學術峰會期間，公開他透過基因編輯技術，令一對雙胞胎胚胎可先天抵抗愛滋病毒，雙胞胎更出世長大，引起基因改造人類胚胎是否符合道德及倫理的爭議，震驚全球。南方科技大學事後更發表聲明，指同年2月1日賀建奎已停薪留職，大學對他的研究並不知情，並批評他「嚴重違背了學術倫理和學術規範」。他與團隊成員其後被控非法行醫，於2019年底在深圳南山區人民特院被判囚3年，並於2022年4月出獄。

多個謎團未解 為何賀建奎有犯罪紀錄仍然獲批？

港府雖然已於昨日調整「高才通」申請流程「堵塞漏洞」，在電子申請表上加設申報是否有刑事定罪紀錄，申請未獲批者亦需補交。不過，事件仍遺下不少疑團：

1. 賀建奎事件震驚全球，政府內部是否理應知情？

2. 賀建奎的申請是由哪個政府部門批出？

3. 當中是否涉及「遺漏」？

4. 申請資格所指的「嚴重犯罪」是如何定義？