日產二期輕鐵今退役 　過百鐵路迷歡呼告別　有人踏單車尾隨列車

自1992年起服務市民的日製第二期輕鐵列車今日（26日）正式退役，港鐵舉行告別儀式，今早數百名乘客及鐵路迷專程乘搭由港鐵安排的特別班次列車，現場大排長龍，不時有鐵路迷歡呼，希望與第二期輕鐵道別。

有居民形容，輕鐵如同其好友，「一齊陪著我返學放學」；亦有鐵路迷特地帶公仔和自製的輕鐵模型拍照留念。另外，有市民踏單車尾隨列車，用電話記錄二期輕鐵的最後一程車。



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市民踏單車尾隨列車拍片

港鐵於今早9時15分，舉行「第二期輕鐵感謝之旅」，列車由輕鐵元朗站1號月台開出，前往兆康站。未到9時，已有大批鐵路迷大排長龍等候；列車到達一刻，大批鐵路迷一同歡呼，爭相湧進車廂。列車上有人用手機錄下沿途風景，而列車所經的站點，亦有鐵路迷等候拍照。

有人在路軌外，一邊踏單車跟隨列車，一邊單手舉機錄影。（馬楚烽攝）

現場所見，甚至有人在路軌外踏單車尾隨輕鐵，同時單手舉起手機錄影，記錄第二期輕鐵的最後一程。

第一個出行交通工具 如好朋友陪伴上學

住在洪水橋的居民曾小姐今早8時多到場排隊上車，她指已乘搭輕鐵8年，通常搭615線由元朗往屯門碼頭，「個陣時第一個出行都係靠佢」。同行的顏先生指，每日上學都搭輕鐵，「好似好朋友咁樣一齊陪著我返學放學。」

鐵路迷：見證由橙色到灰藍紅色

坐了13年輕鐵的Hinson指，見證著輕鐵的塗裝由橙色到今日的灰藍紅色。他今日還帶了動漫角色「Gura」公仔陪伴乘搭輕鐵，並憶述指過往曾數次特意帶同「Gura」一齊搭輕鐵，期間將「Gura」放在輕鐵拖卡的車頭拍照。

自製輕鐵模型拍照 不開心時過海坐輕鐵

住在九龍的陳先生今日亦帶同朋友手製的橙白色輕鐵模型，到兆康站拍照留念。他憶述，小時候跟父母坐輕鐵探望長輩，但當時並不喜歡，「又chok又盛，因為可能細蚊仔適應唔到，唔習慣。大個再坐翻又ok，遊車河一流。」他欣賞車廂內的暖色燈光襯托橙色車身，環境柔和舒服，並指不開心時亦會特地過海到新界西北乘輕鐵。

習慣企第二卡車頭 第一卡車尾

鄧生回憶指：「住了十年大西北，個陣時一落街通常都係搭開呢款車既」。他認為，舊式車廂的座位較舒服，並指第二卡部份車廂沒有駕駛室，「企個度特別有feel啲。」同行的程生先則指，如果搭兩卡車，「最鍾意企第一卡車尾，睇住佢後面轉彎就比較靚。」

港鐵車務總監李家潤指，第二期輕鐵服務新界西北逾30年，連繫社區，為屯門、元朗及天水圍的居民提供方便和高質素的公共交通服務。他又指，最新的第五期輕鐵己於2020年起投入服務，當中設計經過不少改良，以進一步提升顧客的乘車體驗。