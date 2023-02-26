澳門宣布2.27放寬口罩令　室外不再強制佩戴　乘公共交通維持要戴

香港逐步走上復常之路，亦已全面通關，惟口罩令至今未解。澳門政府今日（26日）率先宣布，明日（27日）起不再強制室外地方佩戴口罩，但進入醫療機構、長者和康復院舍的人士、公共交通工具（的士除外）的司機和乘客，則仍須繼續佩戴口罩。



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醫療機構、公共交通工具仍要戴口罩

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今早表示，近兩個月來疫情持續平穩，在參考世界各地防控經驗後，決定由2月27日起調整佩戴口罩的措施。中心續指，在一般情況下，所有在室外地方逗留的人士，都毋須再強制佩戴口罩；但進入醫療機構、長者和康復院舍的人士（住院病人或居住院舍的服務使用者除外）、公共交通工具（的士除外）的司機和乘客，則仍須繼續佩戴口罩。

至於其他室內場所和交通工具，負責人可以根據當時的疫情、場所或交通工具內的空氣流通情況、人員數量和密度、活動性質和持續時間等因素，自行決定是否要求使用者佩戴口罩；若要求佩戴口罩，應以適當方式公佈或通知。

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中心又指，在一些特定情況下，例如舉辦大型聚集活動、托兒所和非高等教育機構出現群組感染，或澳門出現流行高峰期時，主辦單位應要求進入有關場所的人員佩戴口罩。另外，當個人出現發熱、肌痛、咽痛、咳嗽或流涕等流感樣症狀時亦應佩戴口罩。至於3歲或以下嬰幼兒，進入任何場所可不必佩戴口罩。

中心強調，若新冠疫情出現變化，會按實際情況，再調整室內場所佩戴口罩的要求，提醒市民日常外出時，應備有口罩，以便有需要時佩戴；並在家中儲備至少可供兩周使用的口罩，以備緊急之用。