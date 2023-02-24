口罩令｜疫情受控流感低水平　盧寵茂︰看數據決定一個日子解除

新冠病毒疫情肆虐三年結束，隨着社會復常，「口罩令」何時解除，成為港人近日關注焦點。醫務衞生局局長盧寵茂今（24日）出席立法會會議後表示，「新冠疫情控制得相當好，連流感也在低水位」，政府「會看數據來決定一個日子」解除口罩令。



至於聯合醫院手術燈事故，他認為供應商和維修保養承辦商的責任最大，強調局方將與承辦商跟進，包括手術燈的設計材料，及原廠保養維修等問題。



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盧寵茂︰疫情控制相當好，流感也在低水位

新一輪口罩令維持至3月8日，被問及之後會否解除時，盧寵茂表示，除了在手術室或醫院工作時須佩戴口罩外，他明白在日常生活上，市民希望不需再戴口罩。但他說政府要考慮到醫療壓力，因冬季是所有呼吸道感染的爆發期，包括新冠肺炎及流感。他讚揚巿民非常合作，「這次新冠疫情控制得相當好，連流感也在低水位。」

他指無論特首李家超或財政司司長陳茂波，均已公開希望在冬季高峰期過後，可解除「口罩令」，因此會根據數據來決定解除日，「但有關準確的日子，我們要看看最後的數據，這是一個執行上的決定。」

醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

手術燈掉下 盧寵茂︰製造商絕對有責任調查產品

至於聯合醫院手術室的手術燈，在上周六（18日）突然由天花塌下，跌落手術床上。醫管局今日發表初步調查，指手術燈的主柱內6顆用作固定的螺絲全部斷裂，至少4顆螺絲出現金屬疲勞。盧寵茂強調手術室內每樣物品，均牽涉到病人的安全，作為負責做手術的醫生，非常重視醫療器材的質量安全。

他又指，意外涉及的手術燈螺絲，位於整件手術儀器內，製造商絕對有責任調查產品。保養方面，該手術燈由原廠供應商提供保養，案發的手術燈是在2015年開始使用，並在早兩個月曾被檢查，他認為負責保養的一方亦有莫大的責任。

因此盧寵茂認為，供應商和維修保養承辦商的責任最大，並指醫管局若察覺到任何問題，亦應盡快處理，並需了解是否涉及設計、材料或造工等問題。他強調，局方將與承辦商跟進，包括手術燈的設計材料，以及原廠保養維修。

「整個事件中，我非常驚訝一件高質素的手術儀器會出現今次的問題。而且不是只有一支燈發現有問題，事後檢查發現有10多支燈出現同樣的問題，證明該製造商的產品可能存在問題。」