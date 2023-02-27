蔡天鳳案│四被告還押至5月8日再訊 前夫另涉盜竊案明區院處理

28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）日前疑被殺害肢解烹屍案，警方連日來先後拘捕4名涉案的前夫家人。前夫及他的父親、兄長同遭落案起訴一項謀殺罪，前夫的母親則被控妨礙司法公正罪，案件今（27日）在九龍城法院提堂。控方申請四名被告毋須答辯，案件押後至5月8日再訊，以待警方作進一步調查，包括一系列科學鑑證及通話紀錄檢查。前夫的母親申請保釋，遭裁判官拒絶，四名被告需還押看管。



被告依次為鄺港傑（司機，31歲）、鄺球（退休，65歲）、李瑞香（退休，63歲，女）及鄺港智（無業，28歲），即分別為蔡天鳳的前大伯、前家翁、前家姑和前夫。

4名被告在近10名庭警及懲教人員看守下步入犯人欄，3名男被告表現平靜。其中鄺球在書記讀出控罪詳情後，清楚表示「明白」，之後更不時四處張望，兩子則低聲回應，時而低頭，時而望向裁判官方向，女被告李瑞香則全程低頭。

▼四名被告今由警員押解九龍城法院▼

女被告被控銷毀對其進行刑事調查的資料

三名男被告同被控一項謀殺罪，控罪指他們於2023年2月21日，新界大埔汀角路龍尾村某單位内謀殺女子蔡天鳳；女被告則被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，指她於2023年2月23日在香港意圖妨礙司法公正，而作出有妨礙司法公正傾向的作為，銷毀對李瑞香進行刑事調查謀殺的資料。

案件今提堂時，控方申請四名被告毋須答辯。案件押後至5月8日再訊，以待警方作進一步調查，包括一系列科學鑑證及通話紀錄檢查。女被告透過代表律師申請保釋，遭署理主任裁判官黃雅茵拒絶。

庭上另處理被告鄺港智涉及的一宗區域法院案，他被控7項盜竊罪，該案原訂於2015年11月19日在區院開審，但由於鄺港智之後失去聯絡，法庭於同年8月發出拘捕令。此案將於明天在區域法院處理。

案件今早在九龍城法庭提堂，大批記者準時於9時30分到庭旁聽，人數之多，記者席坐無虛席，導致部份記者須到公眾席就坐，另有司法機構職員在場協調。

案件編號：KCCC577/2023

▼警方於25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括藏屍雪櫃▼

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▼警方與渠務署在大埔龍尾村工作▼