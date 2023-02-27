蔡天鳳案｜死者頭顱只剩下頭骨及頭髮　法醫：仍可憑牙齒核實身份

蔡天鳳Abby Choi被殺害肢解烹屍案，昨日（26日）警方表示從一個日前檢走的大煲中發現頭顱，而且經烹煮只剩下頭骨及頭髮，相信屬於死者。齒科法醫梁家駒今早（27日）於商台節目表示，雖然經烹煮後，DNA已被破壞，但牙齒是人類最堅硬部份，以千度高溫持續烹煮四至五小時才能分解，因此相信現時仍可憑牙齒核實頭骨身份。



▼警方於25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括藏屍雪櫃▼



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梁家駒為全球首位華人齒科法醫，曾處理轟動多時的「Hello Kitty藏屍案」，亦曾參與南亞海嘯的法醫工作。他今早於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，牙齒是辨認身份的好工具，即使頭顱的DNA經烹調後已經被完全破壞，無法辨認身份，但牙齒是人體最堅硬部份，一般烹煮後仍然完整，如要破壞則需持續四至五小時以千度高溫加熱，因此相信仍可憑牙齒核實頭顱身份。

梁家駒（資料圖片）

梁家駒指，即使經過火燒、水浸，甚至海嘯，都可以透過牙齒辨認死者身份。他解釋，一般人年幼時都曾向牙醫求醫，已有相關的牙齒紀錄，可以用作對比。他又指，就算臉容難以辨認，都可以透過死者的生前照，與頭顱重疊對比。他稱，頭顱毋須有全部牙齒，假如有獨特的特徵，可能一兩隻牙都足以辨認身份。

問及是次個案與過往的分別，梁家駒表示未有詳情研究，但形容「兇殘好多」。他又指，即使相信頭顱屬於死者，但始終需要核實其身份。