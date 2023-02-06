巴漢偷啤酒踢死倒地六旬店員　謀殺罪成　法官依例判終身監禁

巴基斯坦裔男子於4年前，在元朗一間便利店偷取兩罐啤酒後逃走，一名六旬店員追截時跌倒在地，巴漢涉腳踢倒地的店員，並一邊謂：「X你老母。」然後離開。店員頭部受創，兩日後不治。巴漢原否認與事件有關，惟有途人目睹他跟人，巴漢其後改稱店員以帶種族歧視的字眼罵他，他才推跌及踢了對方兩下。巴漢早前被陪審員一致裁定謀殺罪成，法官邱智立今（6日）依例判被告終生監禁。至於被告承認偷啤酒的罪，法官考慮到初犯多以罰款處理，故判他此罪無條件釋放。



被告ISLAM Javed Iqbal，30歲，為本港居民，他被控於2019年12月30日謀殺鄧忠強（61歲）。

控方案情指，被告於2019年12月28日晚上9時許，到元朗擊壤路一間便利店偷取兩罐啤酒後逃走，任兼職店務助理的鄧追住被告。鄧其後反遭被告追著，並在安寧路跌倒，遭被告腳踢。

女途人見被告踢事主約5下

印尼籍女子Suliza早前供稱，案發晚在一間印尼餐廳用膳後，在餐廳外聽到被告大叫「X你老母」，並踢一名躺在地上的男子。被告踢約5下後，離開現場，而地上的男子則頭部流血。

救護員接報抵達現場，當時鄧已不省人事，嘴和鼻流血。鄧被送至屯門醫院搶救，兩日後不治。法醫指，鄧的死因為頭部受創。

被告受查時改認曾跟事主額頭

被告於同月29日被捕，在警誡下稱與事件無關。在首兩個錄影會面中，他否認案發時曾到涉案便利店，亦否認偷啤酒。至第三個錄影會面，他改稱在便利店偷啤酒後遭鄧追，鄧向他講粗口及以種族歧視字眼罵他，又指鄧威脅要打死他。被告被鄧襲擊後，把鄧推跌，但跌在地上的鄧仍然向被告講粗口，被告稱被激怒下踢了鄧兩次，並踢中鄧的額頭。

案件編號：HCCC51/2021