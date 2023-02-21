丈夫出門25分鐘回家驚覺產後抑鬱妻勒死3幼孩 妻自殺未逐被控謀殺

美國麻薩諸塞州（Massachusetts）1月24日發生了一宗轟動全城的弒子案。32歲的助產士Lindsay Clancy受產後抑鬱症困擾多月，有日趁丈夫短暫離家後勒斃3名年幼的子女並跳樓自殺。Lindsay自殺未遂，及後被控謀殺、勒死、使用致命武器襲擊及毆打孩童罪。



趁丈夫外出時勒死3名子女並自殺

綜合外媒報導，1月24日晚上丈夫Patrick Clancy於晚上外出取餐，妻子Lindsay趁丈夫不在，先後勒死3名年幼子女，隨後從2樓跳樓自殺。Patrick才離家25分鐘，回家後驚見3名子女昏迷不醒，身上有明顯外傷， Lindsay也倒臥在花園的地上。Patrick見狀隨即報警，其後4人被送院搶救。

3名子女相繼離世

後來檢方聲明表示，Lindsay正在醫院接受治療，目前沒有生命危險。而5歲大女兒Cora和3歲兒子Dawson相繼離世，而7個月大的幼子Callan被送往波士頓兒童醫院治療數日後也不幸身亡。驗屍報告證實3人的死因是遭人勒斃。

Lindsay被控2項謀殺、3項勒死、3項使用致命武器襲擊及毆打孩童罪。醫院表示：「我們得知這場無法想像的悲劇後，都感到震驚和悲傷，我們向所有受這些毀滅性事件影響的人表示最深切的同情。」

受嚴重產後抑鬱症困擾

孩子們的祖母Rita Musgrove向電台指出她上週才與Lindsay談過話，當時她「似乎沒有什麼不對勁」，想不到竟然會發生悲劇：「這是一件令人震驚和心碎的事情。」

當局指出這是一宗謀殺自殺未遂事件，據悉Lindsay在誕下幼子後深受嚴重的產後抑鬱症困擾，她一直都有尋求醫生幫助，更積極接受治療。Lindsay的朋友亦透露，Lindsay在案發前正參加一星期五日的心理健康計劃，一直與產後抑鬱症博鬥。

丈夫籲大眾原諒妻子：希望她找到平靜

悲劇發生後，Patrick在GoFundMe網頁籌集醫藥費，他坦言案發後經常失眠，入睡後也常常夢見3名子女，更表示痛失孩子後感到非常迷失。儘管如此，Patrick也不怨恨妻子，更希望大眾能原諒她：

「我希望所有人的內心深處都能像我一樣原諒Lindsay。真正的Lindsay會慷慨地愛護和關心每個人，包括我、我們的孩子、家人、朋友和她的病人，她的靈魂充滿了愛。我現在只希望她能以某種方式找到平靜。」

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