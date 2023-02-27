時任男警涉發煽動言論　指女水警殉職「死一個點夠」　官裁罪成

水警女總督察林婉儀前年在反走私行動中墮海殉職，時任男警涉在警務處Facebook留言指：「希望啲狗官死晒添，多謝」、「狗官死一個點夠」等言論。他否認發布煽動言論罪，案件今（27日）在西九龍法院裁決，署理主任裁判官香淑嫻批評，被告言辭涼薄狠毒，言語之間流露喜悅心情，更在留言中引述警隊處理屍體發現的流程，語帶譏諷不敬，認為他刻意選擇在警方Facebook留言，意圖引起對警隊的藐視，最終裁定被告罪名成立。案件押後至周六（4日）求情，期間被告須要還押。



被告崔駿民（26歲），否認一項作出具煽動意圖的作為罪，指他於2021年9月25日至2021年9月28日期間在香港，作出一項或多項具煽動意圖的行為，即在 Facebook 發布公開陳述，意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛，引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，或引起香港居民間的不滿或離叛。

被告崔駿民今被裁定罪成，還押候判。(資料圖片)

控方案情指，被告曾在Facebook留言稱：「水記女幫辦應該死咗喇」、「警察部啲嘢，問下狗官囉，你問下啲狗點做魚囉」及「警察部唔會死錯人，個女IT 一定係抵死」等。被告早前出庭作供，辯稱他對林殉職感到傷心難過，「戥林幫辦唔抵」，又指當時是在「發晦氣」和「講反話」，沒有煽動意圖。

案件編號：WKCC4617/2021

女總督察林婉儀去年9月追捕走私快艇時殉職。(詳看下圖)