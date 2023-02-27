廉署起訴前船務文員　涉用假報價抬價　誘騙公司耗720萬買入膠粒

廉政公署落案起訴一名39歲文具商前船務文員，涉嫌使用虛假報價訛稱一間供應商的原材料報價最低，與一家公司合謀抬價詐騙文具商以720萬元購入膠粒。該名被告已獲廉署准予保釋，周二（28）將於沙田裁判法院應訊，以待控方稍後申請將案件轉介區域法院。



廉政公署落案起訴一名39歲文具商前文員，涉嫌使用虛假報價訛稱一間供應商的原材料報價最低，詐騙文具商以720萬元購貨。（資料圖片）

廉署指，早前接獲貪污投訴展開調查，揭發39歲、盛怡國際有限公司（盛怡）前船務文員歐陽賢冬，涉嫌於2015年12月至2018年5月期間，訛稱金龍顧問有限公司（金龍）的膠粒報價在供應商中屬最低，意圖詐騙而誘使盛怡向金龍購買膠粒。盛怡最後按她的建議，於上述期間向金龍發出共34張採購訂單，以720萬元購入膠粒。

廉署調查也顯示，部份供應商從未向歐陽賢冬提供報價，她涉嫌以較低價錢從其他供應商購入上述膠粒，並抬高價錢至合共170萬元由金龍售予盛怡。而金龍由歐陽賢冬丈夫持有，部分涉案款項最終經金龍轉帳到歐陽賢冬的銀行戶口。

廉署上周五（24日）落案起訴歐陽賢冬一項欺詐罪名，涉嫌使用虛假報價訛稱一間供應商的原材料報價最低，詐騙文具商以720萬元購貨，違反《盜竊罪條例》第16A（1）條。她已獲廉署准予保釋，明日（28日）將於沙田裁判法院應訊，以待控方稍後申請將案件轉介區域法院。