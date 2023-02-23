中國鐵建前董事涉串謀詐騙銀行信用證7,530萬　返港被廉署拘捕

中國鐵建（香港）有限公司兩名前高層及其他人士，早前被廉政公署落案起訴串謀詐騙銀行信用證，涉款7,530萬港元。另一名涉案建築公司前董事鄭重當時不在香港，廉署其後向裁判法院申請拘捕令，他今日（23日）抵港後被廉署拘捕及落案起訴。



廉署早前起訴中國鐵建香港副總經理等四人，涉嫌透過貪污手法，向星展銀行，詐騙7,530萬港元的信用證，涉及賄款逾170萬港元，以及清洗黑錢。（資料圖片）

中國鐵建香港2016年9月與成達建築工程有限公司簽訂諒解備忘錄，成立合營公司以進行建築項目。成達建築於2016年12月再與中鐵國際貿易香港簽訂三份貿易協議，讓中鐵國際貿易香港作為成達建築的採購代理，為另外三個項目從景泰建築工程有限公司採購建築材料，涉及款項以信用證支付。

53歲的鄭重涉嫌於2016年6月至2017年3月期間，與中國鐵建香港時任副總經理王曉杉、成達建築股東及董事劉聰海及其他人士串謀詐騙星展銀行有限公司，致使該銀行向景泰建築支付共逾7,530萬港元。

鄭重案發時是中國鐵建香港董事，負責遞交標書及跟進該公司及中鐵國際貿易香港的建築工程。鄭重等人涉嫌明知沒有進行真正的交易，而向星展銀行申請開出三張以景泰建築為受益人的信用證，並提交虛假文件包括發票、裝箱單和貨運收據等，以支持有關申請。

廉署再起訴一名中國鐵建（香港）前董事一項串謀詐騙罪名，違反普通法。（資料圖片）

廉署早前落案起訴中國鐵建（香港）有限公司兩名前高層及其他人士串謀詐騙銀行信用證，涉款7,530萬港元。王曉杉及劉聰經審訊後被判定罪名成立，各被判囚四年。鄭重當時不在香港，廉署其後向裁判法院申請拘捕令。

他於今日抵港時被捕，被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法，明日（24日）將被帶往東區裁判法院應訊，待控方稍後申請把案件轉介區域法院。