公立醫院周三起快測取代核酸探訪要求　部分醫院調整節數及時間

醫院管理局今日（27日）宣布因應本港逐步復常，公立醫院由3月1日起進一步放寬探訪安排，探訪人士只須出示於探訪前24小時內進行的快測陰性結果便可探訪，毋須再進行核酸檢測。另外部分醫院亦會調整探訪節數及時間，令病人有更多時間與家人見面。



公立醫院由3月1日起進只須出示於探訪前24小時內進行的快測陰性結果便可探訪。（資料圖片）

醫管局表示，因應本港逐步復常，公立醫院由星期三（3月1日）起進一步放寬探訪安排，探訪人士無須再提供任何核酸檢測陰性結果證明，只須於探訪前24小時內進行快測並出示陰性結果，便可以進行探訪。

另外，3月1日起公立醫院會因應病房的運作情況調整探訪節數及時間，部分醫院病房的探訪時間會超過兩小時，亦會安排不同的探訪時段，讓家人探訪病人時可以更有彈性及有更多見面時間。

而探訪人數亦沒有上限，可以輪流探訪，但每位病人同一時間最多只可以有兩位訪客進入病房。至於早前已經放寬的探訪安排亦會繼續實施，包括探訪人士毋須事先預約及可以為病人餵食。

醫管局發言人提醒，病人及訪客均須繼續遵守感染控制措施，包括病人在飲食時間以外必須戴上外科口罩，訪客必須時刻佩戴外科口罩和注意手部衞生等，以減低傳播病毒的風險。而除少部分運作上不容許探訪的病房外，所有公立醫院的病房均會實施上述新的探訪安排，探訪人士請向病房職員查詢詳細的探訪安排。

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