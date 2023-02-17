檢測中心3.1起停免費核酸　僅21個續運作　探病改快測【附名單】

疫情緩和，港府今（17日）宣布下月1日起將用於公立醫院、安老和殘疾人士院舍員工及探訪人士，以及院舍住客的核酸檢測要求，改為快速抗原測試。同日起，停止於社區檢測網絡提供免費核酸檢測服務，亦將大減社區檢測中心數目，由現時85個減至21個，減幅約75%。



港府表示，餘下於3月1日後仍運作的社區檢測中心及檢測站的開放時間會調整為每日早上10時至晚上8時，香港國際機場則設有全日24小時運作的快速核酸檢測中心，方便旅客在出行前進行自費檢測，並於兩小時內獲取結果。



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政府公布，因應疫情最新發展及核酸檢測整體需求，將由3月1日起，將公立醫院及安老院和殘疾人士院舍的核酸檢測要求以快速抗原測試取代，即公院臨床員工、院舍員工及住客繼續每日進行一次快速抗原測試，而公院及院舍探訪人士仍須於探訪前24小時內快測陰性才可探訪。

因應核酸檢測服務需求已大幅下降並將進一步減少，港府亦會在3月1日起停止於社區檢測中心及檢測站提供免費核酸檢測服務，但自費核酸檢測服務仍會維持。政府會於同日起減少社區檢測中心及檢測站數目至21個，其餘64個現有社區檢測中心及檢測站停止運作後，相關場地會逐步回復至其原有用途。

▼3月1日後續運作的社區檢測中心名單▼



至於保留的21個社區檢測中心及檢測站的開放時間則會調整為每日早上10時至晚上8時，期間會於下午1時30至2時／2時30分關閉，以進行深層清潔及消毒。除該21個社區檢測中心及檢測站外，機場亦設有全日24小時運作的快速核酸檢測中心，方便旅客在出行前進行自費檢測，並於兩小時內獲取結果。