涉趁女侍應聞大麻後感不適強姦對方　六旬漢否認控罪受審

被指有黑社會背景的六旬漢涉嫌於三年前，趁一名食肆女侍應疑因聞到大麻的味道而「手軟腳軟」，送她回家後強姦對方。他事後被控一項強姦罪，案件今（27日）在高等法院開審，控方指事主與被告為侍應與熟客的關係，被告曾向事主表示想開賭檔予她管理，又對事主「又攬又錫」，事主當時因怕得罪被告，而不敢反抗。



被告江偉民（61歲），被控於2020年4月15日，在香港強姦X。

控方案情指，事主X於案發時在一間食肆工作，被告為食肆的熟客，兩人在X同事介紹下認識，同事透露被告疑有黑社會背景。被告平日來食肆光顧時會與X聊天。兩人其後交換電話，並有訊息聊天。

被告江偉民否認1項強姦罪，案件今在高等法院開審。

被告被捕後 稱X自願發生性行為

2020年4月9日，食肆老闆見生意平淡，便叫X先行下班。原本在食肆用膳的被告隨後帶X到一間賭檔，被告擁抱及錫X的臉部，更稱想開賭檔予X管理。X因為害怕得罪被告而不敢反抗，僅表示被告不要心急，給予她多一點時間。兩日後，兩人一起食過早餐，被告堅持送X回家，並對X「又攬又錫」，X有出言拒絕及推開被告。

及至2020年4月14日晚，有熟客在涉案食肆包場慶祝生日。X在現場聞到一陣怪味，疑為大麻的味道，隨後她感到不適。於翌日凌晨，被告之後在X拒絕的情況下，乘搭的士送X回家，然後在單位內強姦X。X當時有試圖掙扎，但卻手軟腳軟，最終亦不清楚被告有否射精。翌日，X醒來後告知男友事件，男友指若她並不願意便報警處理。被告其後被捕，在警誡下承認曾與X發生性行為，但指X是自願的。

案件編號：HCCC348/2020