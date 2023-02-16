女傭稱遭僱主強姦成孕　女僱主知情迫墮胎及保密　覺受歧視求賠償

外籍女傭聲稱她在元朗為一家庭作傭工時，多番遭男僱主性侵，後更因姦成孕，女僱主知情後要她墮胎並保密事件，女傭最後離開並誕下女嬰。她後來曾報警，男僱主亦一度被控強姦等罪，惟最終獲撤控。女傭認為男僱主違反《性別平等歧視條例》，昨（16日）入稟區域法院控告男僱主，並就她在感情損害、收入損失、求診婦產科及生產後支出等損失索償。



申索人以NA作代號，答辯人為Shum Shing Lam。入稟狀透露申索人(下稱：女傭)是外籍家庭傭工，於2021年2月至5月在答辯人(下稱：男僱主)於元朗的家工作。

外籍女傭NＡ入稟區域法院向前僱主索償。（資料圖片)

上班數天已遭連番非禮

2021年2月9日晚上，男僱主的妻子要求女傭為其夫刮痧，妻子期間離開房間。女傭完成刮痧後，男僱主要求她跪在其身上按摩，然後趁機撫摸女傭的大腿，女傭嘗試反抗不果。翌日，男僱主趁女傭在沙發上睡覺時，伸手入女傭衣服捏其右胸，並用手指插其陰道，又親吻她的臉至頸部。之後一天，男僱主再趁女傭睡覺時用手指插其陰道。女傭感到十分害怕，甚至想過要自殺。

男僱主施暴時說It’s okay

同月某日，女傭遭男僱主拉至沙發上，她面朝下，雙手亦被反扣身後，她曾大叫：「唔好。」即遭男僱主用手掩嘴。男僱主之後脫下女僱的褲子，並用手指插其陰道，女傭感到男僱主的陰莖插入其下體並有射精。期間男僱主曾多次說：「It's okay.」

因姦成孕女僱主迫墮胎及保密

一星期後，女傭感到胃口差及經常欲嘔吐，害怕因姦成孕，便將情況告知男僱主。她之後在男僱主的妻子陪同下求診，同晚告佑其妻曾遭男僱主強姦，對方卻逼她墮胎，及不許她向任何人透露事件。男僱主的妻子後來更迫女傭在其面前服用一些墮胎藥物，女傭假裝服下。及至4月，女傭確認懷孕，男僱主的妻子再要她墮胎。女傭怕再遭侵犯及強迫墮胎，終離開並向外求助。及至11月，女傭誕下男僱主的女兒。

男僱主曾被捕最終獲撤控

期間，女傭曾報警求助。男僱主曾被控強姦等4罪，並被帶上法庭，後來又獲撤銷控罪。女傭曾向平機會投訴，但平機會以事隔超過1年為由，終止調查。女傭現要求男傭主就其感情損害、收入損失、求診婦產科及生產後支出等，及其他懲罰性或懲罰性的損害作賠償。

案件編號：DCEO 3/ 2023