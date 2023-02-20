酒吧拳手涉趁店內無人時強姦女拳手　陪審團一致裁定罪名不成立

酒吧男拳手涉於下班後，將女同事拉至沙發床上強姦，完事後更稱：「你咁唔想，我就𠵱家畀你走。」女方事後因怕被男友嫌「污糟」而提分手，終揭發被姦一事。拳手否認強姦罪受審，陪審團退庭商議後，今（20日）在高等法院一致裁定被告罪名不成立。



被告陳永倫（34歲，侍應）被控於2020年5月13日在元朗強姦X（案發時23歲）。

被告陳永倫涉強姦同店工作的女拳手，經審訊後被裁定罪名不成立。(資料圖片)

女事主脫內褲供男友查看時透露事件

控方案情指，被告曾與X共事但互不相熟，直至2020年4月，X在朋友介紹到涉案酒吧任兼職侍應，因而重遇被告。案發當日凌晨，被告趁現場所有人離開後，突將X拉至沙發床，並跪在X身上，脫下X的內褲後強姦她，並在無使用安全套的情況下射精。X嘗試反抗惟不果，被告向X稱：「你咁唔想，我就𠵱家畀你走。」其後，X的男友接她放工，但X面容憔悴突提分手，下車狂奔，男友立刻追上，X便著男友摸她內褲，發現其內褲濕了。X遂透露被姦一事，並脫下內褲。

X稱性男友嫌污糟提分手

X庭上供稱，當日送走了最後一批客人後，被告關上酒吧大門，將她推倒在沙發上，將其雙手固定在頭頂位置，其中一隻腳則壓在她身上，並先後脫下二人內褲。X曾用腳踢被告但不成功，隨後被告抬起X其中一隻腳侵犯她。後來X害怕男友「嫌污糟」而提分手，但不斷哭泣未能說話，便捉著男友的手摸自己內褲，對方就「知道發生咩事」。

辯方質疑X作供未提細節

辯方質疑X報警時曾向女警提及被摸胸和強吻，X表示她當時並非享受過程，加上感到很害怕，無法記起其他細節，但會「記得最痛苦嗰幾個點」。

男友作供否認懷疑X偷食

X當時男友則指，當日女友透露被姦後曾脫下內褲，他見到上有狀似精液的液體，二人隨後返回酒吧，惟被告已經離開。他否認辯方稱他懷疑X「偷食」因而遷怒於她，迫她返回酒吧，強調當時目睹X狀態，相信她的確被姦。

案件編號：HCCC109/2021