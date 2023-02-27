「所羅哥」無標示含受管制壯陽藥成分　警拘旺角零售店兩店員

衞生署在旺角一間零售發現一款名為「Soloco」的產品，含有屬於《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥「他達拉非」（tadalafil），用於治療勃起功能障礙，署方籲切勿購買或服用。衞生署與警方今日（27日）在該零售店展開行動，拘捕一對各30多歲的男女，涉嫌非法售賣及管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品。



一款名為「Soloco」的產品被發現含有屬於《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥「他達拉非」。（政府新聞處）

網上二手市集形容是朱古力 音譯「所羅哥」或「活力哥」

有網上二手市集列出該款產品，形容在2020年開始爆紅，產品名稱「所羅門向天果巧克力」（朱古力），按Soloco音譯為「所羅哥」或「活力哥」，聲稱主要成分為向天果、人參、冬蟲夏草、黑巧克力等，功效方面助「提升持久、增加硬度、改善早洩、增長增粗」。

衞生署化驗證含「他達拉非」 用於治療勃起功能障礙

衞生署表示，早前根據情報，從一間位於旺角的零售店購獲一款名為「Soloco」的產品，經政府化驗，結果顯示該產品樣本含有屬於《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥「他達拉非」（tadalafil）。有關產品亦懷疑屬未經註冊藥劑製品。

衞生署指，他達拉非用於治療勃起功能障礙，必須按照醫生建議使用。他達拉非的副作用包括低血壓、頭痛、嘔吐、頭暈及暫時性視力模糊，亦可能與某些藥物（例如治療心絞痛的「硝酸甘油」）產生相互作用，令血壓降至危險水平。不當使用「他達拉非」可能構成嚴重健康風險，尤其是對有心臟問題的病人。

衞生署籲已購買市民應立即停止服用

衞生署與警方今日（27日）到該零售店展開行動，一名35歲男子及一名34歲女子涉嫌非法售賣及管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品被警方拘捕。署方正繼續調查。

衞生署發言人強烈呼籲市民切勿購買或使用成分或來歷不明的產品。所有已註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。

衞生署續指，已購買上述產品的市民應立即停止服用，若有疑問或服用後感到不適，應徵詢醫護人員的意見。市民可於辦公時間內將有關產品交予灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1801室衞生署藥物辦公室銷毀。