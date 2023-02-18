活力午餐｜衞生署證接投訴　消息：屯門一小學3人飯後不適1人送院

學校午膳供應商「活力午餐」飯盒疑有衞生問題，周四（16日）宣布下周一及二（20及21日）暫停供應午膳，衞生署今日（18日）傍晚回覆《香港01》查詢證實，近日接獲一宗與「活力午餐」有關的懷疑食物中毒個案投訴，涉及一間小學。



據了解，該小學為屯門中華基督教會蒙黃花沃紀念小學，據悉，該校一名五年級女生在「活力午餐」宣布下周暫停供飯盒當日下午，在校內進食「活力午餐」飯盒後嘔吐數次，須召救護車送院，當晚已出院，另至少有兩名同學用膳後感不適。



「活力午餐」風波傳出後，食環署周二（14日）主動聯絡相關學校了解及安排巡查涉事持牌食物製造廠，但未有叫停飯盒供應，而今日較早時間，有消息一度稱三名學生是於周五（17日）、即「活力午餐」宣布下周暫停供飯後的翌日，如常在午膳時進食「活力午餐」飯盒後不適，但再追查下確認涉事學生是於周四午膳後不適。



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「活力午餐」下周一周二暫停飯盒供應 進行深層清潔消毒

「活力午餐」周四傍晚宣布，因近日收到個別學校通知有學生進食飯盒後感到不適，故決定暫停下周一及二的飯盒供應，以加強生產過程各步驟連接，同時會進行深層清潔消毒，確保廠房環境衛生，料涉及10萬名學生，而該公司昨日如常向學校提供飯盒。

衞署接獲一宗投訴 據悉涉中華基督教會蒙黃花沃紀念小學

衞生署今回覆《香港01》查詢證實，近日接獲一宗與「活力午餐」相關的投訴，涉及一間小學，經調查後已將該宗懷疑食物中毒個案轉介食物環境衞生署跟進。據了解，相關個案在中華基督教會蒙黃花沃紀念小學發生。

小五女生周四午膳後嘔吐數次 當晚已出院

消息指，該小學一名五年級女同學，周四中午進食過「活力午餐」飯盒後不適，嘔吐數次，須召救護車將其送院，當晚已出院。據悉，同校另有至少兩名同學感到不適，食環署正跟進個案。

衞生署近日接獲一宗與「活力午餐」有關的懷疑食物中毒個案，涉及一間小學，據了解為中華基督教會蒙黃花沃紀念小學。（小學概覽）

食環署「活力午餐」廠房檢取的樣本料下周有化驗結果

食環署今日回覆查詢表示，已巡查「活力午餐」位於沙田、元朗、東區和觀塘的廠房，並已檢取共11個食物樣本和25個環境樣本作化驗，預計將於下周取得化驗結果。調查仍然繼續。

食環署強調對各類持牌食肆一向有完善巡查制度，為加強監察獲准許提供飯盒的持牌食物製造廠的衞生情況，未來一星期內巡查所有相關持牌食物製造廠，確保在符合衞生條件下運作，並向經營者給予適當衞生教育訊息。

據網上家長群組消息，上周有不少家長指「活力午餐」飯盒質素參差，子女進食後出現不適。食環署周二（14日）宣布食安中心將巡查「活力午餐」在內多間學校午膳供應商廠房，並檢取食物樣本化驗，昨亦稱已就「活力午餐」元運廠房內維修不妥善情況提出檢控。