三個月3宗　中年婦用Goree美白霜水銀中毒排蛋白尿　衞生署籲停用

衞生署衞生防護中心今（10日）表示，醫院管理局昨日（9日）呈報一名40歲女病人有蛋白尿，病人曾使用一款名為「Goree Day and Night Beauty Cream」美白潤膚霜數個月，其尿液樣本水銀含量高於參考水平，臨床診斷懷疑與使用上述產品有關。



衞生署指這是近三個月以來第三宗涉及「Goree 」美白潤膚霜水銀中毒個案，之前兩宗涉及一名34及一名45歲女病人。中心再次呼籲市民不要使用該款美白潤膚霜，因產品可能含有過量水銀成分，使用後會危害健康。



「Goree Day and Night Beauty Cream」美白潤膚霜驗出含有過量水銀。（政府提供圖片）

最新中毒女病人使用長達數個月 病人穩定已出院

衞生防護中心昨（9日）接獲醫管局通報一宗懷疑水銀中毒個案，一名40歲女病人在入院後疫診斷出蛋白尿，即尿液中出現過量蛋白質。她曾使用一款名為「Goree Day and Night Beauty Cream」的美白潤膚霜，長達數個月。

衞生防護中心表示，在她的尿液樣本中，發現水銀含量高於參考水平，經臨床診斷後，懷疑與使用上述美白潤膚霜有關。病人現時情況穩定，並已出院。其後醫管局的化驗結果顯示該產品含有過量水銀，個案已轉交相關執法部門跟進。

衞生防護中心呼籲，若市民正使用上述產品，應立即停止使用。如使用後感到身體不適或有懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。

去年11月初公布首兩宗中毒個案

衞生防護中心又指，繼去年11月2日公布兩宗懷疑涉及「Goree」產品的水銀中毒個案後，連同今日公布的新個案，共接獲三宗類似個案，涉及三名女病人分別為34、40及45歲。

衞生防護中心提醒，長期接觸水銀會損害神經系統及腎臟，病徵包括手震、焦躁、失眠、記憶力衰退、注意力難以集中、聽力和視力下降及味覺出現變化等。嚴重者可引致腎衰竭。