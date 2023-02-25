手術燈墮下｜多3款或受螺絲問題影響　衞生署促Getinge即通知客戶

聯合醫院一盞手術燈2月18日從天花塌下，壓傷一名麻醉助理。衞生署今日（25日）表示，涉事手術燈供應商Getinge Group Hong Kong Limited指，製造商初步調查後，認為事件成因可能與固定手術燈的螺絲有關，而除了涉事手術燈，螺絲問題亦可能影響另外3款使用同款固定方法並曾供應香港的手術燈。衞生署稱，已再次致函要求供應商應立即通知受影響的客戶及作出跟進，並在四周內提交調查報告。



製造商初步調查：成因可能與固定手術燈的螺絲有關

衞生署指，昨日（24日）接獲手術燈本地供應商Getinge Group Hong Kong Limited的回覆，指根據製造商的初步調查資料，認為事件的成因可能與固定手術燈的螺絲有關。

3款同一固定方法曾供港手術燈可能亦受影響

除涉事的手術燈「Volista STANDOP」外，製造商發現有關問題亦可能影響以下另外3款使用同一款固定方法並曾供應香港的Maquet手術燈：

．Hanaulux HLX 3000

．PowerLed / Hled

．Maquet PowerLed II



醫院管理局初步調查發現，手術燈的主柱內六顆用作固定的螺絲全部斷裂，至少四顆螺絲出現金屬疲勞。圖示獨立專家顧問林超雄（右一）在基督教聯合醫院檢查手術燈。（醫管局圖片）

衞生署要求供應商四星期內提交調查報告

衞生署表示，今日已再次致函要求手術燈的本地供應商應立即通知受影響的客戶及作出跟進，該本地供應商亦須於四星期內提交調查報告，強調會繼續監察情況，並與製造商或本地供應商作出跟進。

醫療儀器科已於周一（20日）和周二（21日）在其網站上載特別警示，並向各持份者發出電郵，提醒他們注意事件，如有使用受影響手術燈，應聯絡其儀器供應商，並提醒包括吊頂式手術燈在內的醫療儀器使用者，應按照製造商的建議和設備的使用說明來組裝、安裝、使用和定期維修醫療儀器。

已聯絡私家醫院及日間醫療中心要求徹底檢查相關設備

另外，醫管局已於上周日（19日）知會私家醫院聯會有關醫管局公布的手術燈安全事件。衞生署私營醫療機構規管辦公室亦已聯絡各私家醫院及日間醫療中心，要求他們徹底檢查相關設備，以及聯絡有關製造商/承辦商安排檢查，以策安全。

醫院管理局2月24日公布手術燈掉落事件的初步調查結果，發現手術燈的主柱內六顆用作固定的螺絲全部斷裂，至少四顆螺絲出現金屬疲勞。圖示掉落手術燈的螺絲出現金屬疲勞痕跡。（醫院管理局圖片）