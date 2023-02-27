老翁去年死於急性心肌炎　離世前5日打疫苗　專家未確立打針引致

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日（27日）召開會議，評估有關接種新冠疫苗的嚴重異常事件。截至2月26日，本港市民合共接種約2,070萬劑新冠疫苗，衞生署共接獲8,102宗異常事件報告，當中包括120宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案。



專家委員會已評估的120宗死亡個案中，有2宗未能確立與疫苗接種有因果關係，包括一名於2022年5月接種第一劑科興疫苗五日後離世的83歲男子，其初步解剖發現為缺血性心臟病，全面解剖報告顯示死亡原因為急性心肌炎。



專家確定117宗死亡個案與疫苗接種無因果關係

衞生署今晚（27日）表示，指新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日召開會議，指專家委員會已評估120宗死亡個案，並總結117宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，兩宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係，初步認為一宗個案與疫苗接種沒有關聯。

離世老翁初步解剖缺血性心臟病 全面解剖顯示急性心肌炎

兩宗未能確立與疫苗接種有因果關係的死亡個案中，其中一宗涉及一名83歲男子，於2022年5月接種第一劑科興疫苗五日後離世。該83歲男子初步解剖發現為缺血性心臟病，而全面解剖報告顯示的死亡原因看來是急性心肌炎。

經調查後，未能發現導致上述83歲名男子急性心肌炎的成因，由於目前的文獻及海外數據沒有證據顯示有關疫苗接種可引致心肌炎，而香港大學在「2019冠狀病毒病疫苗安全監測計劃」下進行的研究，亦未發現接種科興疫苗與心肌炎有任何關聯。基於現有資料，專家委員會認為未能確立死亡個案和疫苗接種有因果關係。

另一宗則早於去年6月已公布，涉及一名74歲男子，於2021年11月接種第一劑復必泰疫苗後於同日離世。

政府指，截至2月26日，本港市民合共接種約2,070萬劑新冠疫苗，已接種最少一劑疫苗的巿民約690萬名。（資料圖片 / 夏家朗攝）

市民合共接種2070萬劑新冠疫苗

截至2月26日，本港市民合共接種約2,070萬劑新冠疫苗，已接種最少一劑疫苗的巿民約690萬名。同期，衞生署共接獲8,102宗異常事件報告、佔疫苗接種總劑量0.04%，當中包括120宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案、佔疫苗接種總劑量的0.0006%。

專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。另外，專家委員會亦已檢視其他嚴重或非預期異常事件及關注事件的現有臨床數據和資料，以進行因果關係評估，相關結果將在3月3日在政府專題網頁公布。