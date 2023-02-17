疫苗｜林士德體育館等接種中心2.28午後停運　3.1起打針途徑一覽

公務員事務局今日（17日）宣布，新冠疫苗接種計劃將邁進新階段，位於林士德體育館、港鐵青衣站和創紀之城5期的社區疫苗接種中心將運作至2月28日中午後關閉，接種計劃的運作模式將以公私營醫療設施為主要接種場地。該局指，林士德體育館兒童社區疫苗接種中心的復必泰幼兒配方和兒童配方接種服務，將由3月1日起改由仁濟醫院新冠疫苗接種站提供。



局長楊何蓓茵表示，林士德體育館社區疫苗接種中心是在2021年第一批投入服務的社區疫苗接種中心之一，現時亦是最後一間設於體育館主場館的接種中心，當它完成使命後，連同早前關閉的另外九個設於體育館的大型社區疫苗接種中心，均交還予康樂及文化事務署供市民使用。



林士德體育館、港鐵青衣站和創紀之城5期的社區疫苗接種中心將運作至2月28日中午後關閉。（資料圖片/鄧宇詩攝）

林士德體育館、港鐵青衣站和創紀之城5期中心運作至2.28中午後關閉

公務員事務局公布，位於林士德體育館、港鐵青衣站和創紀之城5期的社區疫苗接種中心將運作至二月二十八日中午後關閉，接種計劃的運作模式將以公私營醫療設施為主要接種場地。至於林士德體育館兒童社區疫苗接種中心的復必泰幼兒配方和兒童配方接種服務，將由三月一日起改由仁濟醫院新冠疫苗接種站提供。

港府指新冠疫苗接種計劃將邁進新階段

局長楊何蓓茵解釋，林士德體育館為第一批投入服務的社區疫苗接種中心之一，其完成使命後，將連同早前關閉的另外九個設於體育館的大型社區疫苗接種中心，均交還予康樂及文化事務署供市民使用。她亦感謝新鴻基地產和港鐵公司免費借出場地，促使創紀之城5期和青衣站的社區疫苗接種中心於短時間內設立，讓更多市民能取得疫苗的保護。

3.1起所有社區疫苗接種站統一朝10晚6開放

另外，由3月1日起，所有社區疫苗接種站、公立醫院新冠疫苗接種站和兒童社區疫苗接種中心於運作日的開放時間會統一為上午十時至下午六時。律敦治醫院新冠疫苗接種站 由二月二十七日起將遷往鄧肇堅醫院，提供復必泰（原始株／二價）疫苗或科興疫苗的接種服務。

三月一日起的新冠疫苗接種途徑：



- 為年齡六個月或以上人士提供科興疫苗接種服務



．公立醫院新冠疫苗接種站

．私家診所新冠疫苗接種站

．醫院管理局指定普通科門診診所（不設「即日籌」）

．衞生署長者健康中心

．衞生署母嬰健康院（只供六個月至四歲）

．衞生署柴灣、藍田、沙田、屯門和西環學生健康服務中心（只供三歲至17歲）

．黃大仙廟宇廣場社區疫苗接種站

．鰂魚涌渣華道遊樂場社區疫苗接種站

．荔枝角公園社區疫苗接種站

．元朗社區疫苗接種站

．九龍灣香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心（只供六個月至17歲）（不設「即日籌」）

．參與衞生署疫苗資助計劃的私家醫生和診所

- 為12歲或以上提供復必泰（原始株／二價）疫苗接種服務



．公立醫院新冠疫苗接種站

．私家診所新冠疫苗接種站

．醫院管理局指定普通科門診診所（不設「即日籌」）

．黃大仙廟宇廣場社區疫苗接種站

．鰂魚涌渣華道遊樂場社區疫苗接種站

．荔枝角公園社區疫苗接種站

．元朗社區疫苗接種站

．沙田香港中文大學醫院社區疫苗接種中心（不設「即日籌」）

．黃竹坑香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心（不設「即日籌」）

- 為五歲至11歲兒童提供已預約復必泰兒童配方疫苗接種服務



．衞生署柴灣、藍田、沙田、屯門和西環學生健康服務中心（不設「即日籌」）

．九龍灣香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心（不設「即日籌」）

．黃竹坑香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心（不設「即日籌」）

．沙田香港中文大學醫院兒童社區疫苗接種中心（不設「即日籌」）

．仁濟醫院新冠疫苗接種站

為六個月至四歲幼童提供已預約復必幼兒配方疫苗接種服務



．衞生署西灣河、鄧志昂、藍田、馬鞍山和青衣母嬰健康院（不設「即日籌」）

．九龍灣香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心（不設「即日籌」）

．黃竹坑香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心（不設「即日籌」）

．沙田香港中文大學醫院兒童社區疫苗接種中心（不設「即日籌」）

．仁濟醫院新冠疫苗接種站