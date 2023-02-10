擴展上門鼓勵長者打針計劃　今起多推8區公屋及全港「三無大廈」

為了鼓勵長者接種新冠疫苗，政府今日（10日）表示，即日起至3月底將「上門鼓勵長者接種新冠疫苗計劃」推展至離島區、北區、西貢區、沙田區、大埔區、荃灣區、屯門區及元朗區的公共屋邨，以及全港的「三無大廈」。政府將聯同地區組織於上述屋苑逐家逐戶上門探訪未曾接種新冠疫苗的70歲或以上長者住戶，並為願意接種的長者安排「疫苗到戶接種服務」。



▼9月17日 楊何蓓茵及麥美娟出席「上門鼓勵長者接種新冠疫苗先導計劃」▼



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為鼓勵尚未接種新冠疫苗的長者盡快接種，醫務衞生局、公務員事務局、民政事務總署和房屋署繼早前在10區的公共屋邨住戶推展「上門鼓勵長者接種新冠疫苗計劃」後，將由今日起至3月底將計劃推展至離島區、北區、西貢區、沙田區、大埔區、荃灣區、屯門區及元朗區的公共屋邨，以及全港的「三無大廈」。

政府將聯同地區組織於上述公共屋邨及大廈，逐家逐戶上門探訪未曾接種新冠疫苗的七十歲或以上長者住戶，積極游說他們盡早接種新冠疫苗，並為願意接種的長者安排「疫苗到戶接種服務」。

​▼9月30日 疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼



政府發言人表示，接種新冠疫苗可有效減低一旦感染後的死亡和重症的風險，政府會繼續推高長者新冠疫苗接種率。不同政府部門和地區組織會繼續各盡所能，以多走一步、排除萬難的態度，希望能勸服長者和提醒未按時接種適當劑次疫苗的市民，盡早按時接種適當劑量的疫苗。