疫苗通行證｜取消後打針人數反升　專家：內地疫情令港人反思

港府周三（28日）公布取消疫苗通行證安排，近日接種疫苗人數不跌反升，當中接種第四針疫苗的人數更是創新高，過去七日平均有近一萬人接種，而昨日更有逾15,000打第四針；每日平均疫苗接種總劑次亦繼10月初時重上二萬水平，打第一針的人數亦無顯著下跌，日均約三百多人。



據港府疫苗網站預約狀況，未來一周九個復必泰社區疫苗接種中心中有七個接種中心名額爆滿。呼吸系統科專科醫生梁子超估計，內地疫情加上本地新冠藥物及疫苗在內地需求大增，令港人反思疫苗重要性，「瘦田無人耕，耕開有人爭。」



▼12月28日 政府公布取消疫苗通行證▼



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港府在本周三（28日）宣布，公布會取消疫苗通行證安排。不過，近日接種疫苗人數反上升，當中接種第四針疫苗的人數更是創開打第四針以來新高，過去一周平均有近一萬人打第四針疫苗，當中以二價疫苗為主。

另外，每日平均疫苗接種總劑次亦有逾二萬，重上本港10月初時的水平。翻查資料，當時醫衞局降低疫苗通的年齡至五歲，令接種率上升。

▼多個接種復必泰疫苗社區中心預約狀況▼



據港府疫苗網站預約狀況，截至今日下午四時，未來兩周九個復必泰社區疫苗接種中心中有七個接種中心名額爆滿，當中香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心要到1月18日才有少量名額。至於科興疫苗方面，預約名額則比較充裕。

呼吸系統專科醫生梁子超。（林若勤攝）

呼吸系統科專科醫生梁子超估計，近日疫情反覆，加上本地新冠藥物及疫苗在內地需求大增，「瘦田無人耕，耕開有人爭。」他亦指，內地疫情嚴峻，亦改變了港人反思疫苗及藥物重要性。

他稱，港府早前以疫苗通行證鼓勵市民打針，反而會令人對疫苗有遲疑，「覺得要迫嘅方法，未必係好野。」他表示，對於部分港人而言，推出疫苗通反而有反面效果，「取消果日有人話要開香檳，就知唔打嘅人係點都迫唔到」，反而現在取消疫苗通，他們或會考慮自身風險而決定接種疫苗。