口罩令取消｜劉宇隆憂兒童除罩現焦慮籲勿歧視：唔好強迫戴定唔戴

香港口罩令周三（3月1日）撤銷，政府專家顧問、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今早（28日）形容港府撤令一步到岸，是萬眾期待及受歡迎舉措。他認為，公共交通工具空間人群較密集，建議市民短期內仍應佩戴口罩一段時間。



他又關注兒童日後毋須戴口罩的精神健康，因不少小童戴口罩已習以為常，或會出現焦慮情緒，呼籲社會以包容態度，尊重眾人選擇權利，不應作出歧視：「唔好強迫戴定唔戴，有選擇一定好過無選擇，相信大部分市民都係顧己及人，唔係自私。」



政府專家顧問、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆（余俊亮攝/資料圖片）

劉宇隆相信，政府撤銷口罩令，將會受全港市民歡迎，萬眾期待。他續說，港府要解除緊急防疫令，需簡單易明，操作要暢順，他相信市民經歷三年疫情：「要相信市民，好叻架喇，識得點評估健康及安全。」

他指，港鐵及巴士等公共交通工具密封人多，個人認為市民短期內仍應戴口罩，但可以用行政方法規管。他從不同媒體訪問中亦得悉，不少市民表示會繼續於公共交通工具佩戴口罩，認為可交自市民自行決定，亦要相信市民能夠自我管理健康。

至於院舍及醫院等高危場所方面，今個冬季流感接種比率理想：「無打都感染晒，唔打嘅爆發機會等於接近0」，相信除口罩後爆發流感的可能性低。至於新冠病毒，除非有新的變異株，否則亦只會有零星散發個案，認為院舍的防疫要求「能夠放寬嘅就盡量放」，認為毋須繼續以強制方式要求員工繼續佩戴口罩，另由於快速測試靈敏度低，「可以唔用 (毋須要求員工強制定期快測)。」

他認為撤銷口罩令後，一定不會對公營醫療系統造成沉重壓力，又估計第599章防疫規例，將於年底完成歷史任務。

劉宇隆另關注兒童日後毋須戴口罩的精神健康，他指，尤其是3歲以下小童自出生以來，對戴口罩已習以為常，憂慮隨著撤銷口罩令後，小童會出現焦慮情緒，另有部分家庭有口罩依賴傾向，認為校方可容許家長自行決定，又呼籲社會以包容態度，尊重眾人的選擇權利，「唔好強迫戴定唔戴，有選擇一定好過無選擇，相信大部分市民都係顧己及人，唔係自私。」他又說，相信港人仍會自行佩戴一段時間，因觀乎日本及韓國等國家，即使解除口罩令，仍有不少市民自行佩戴，相信與東亞民族性較小心相關。

▼2月27日 口罩令下的市況▼



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口罩令措施由2020年7月15日維持至今，已歷時959天。政府今日宣布，本周三（3月1日）取消口罩令，包括室內和室外，市民均可毋須再佩戴；至於其他地方如乘搭公共交通、到醫院、院舍、學校等是否佩戴，交由市民自行決定。