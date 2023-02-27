口罩令｜實施已958日　彭博社引消息：港府或最早三月初取消

香港去年底取消大部份防疫措施，但口罩令仍維持至今，據彭博社報道引述消息指，港府將於三月初取消口罩令，較本港傳媒早前報道的三月上旬更早。近日也有多位專家接受訪問或撰文，質疑口罩令現時的效用，促政府取消口罩令。



▼口罩令仍然生效▼



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醫務衞生局局長盧寵茂早前曾表示，當局正檢視數據，希望選擇適當時間盡快放寬口罩令。（資料圖片）

澳門昨日（27日）宣布撤銷戶外口罩令，但香港至今仍未放寬。港府早前刊憲，將口罩令延長至3月8日，即市民在公共交通、港鐵付費區域公、指定處所及指明眾地方必須佩戴口罩的措施已由2020年7月15日維持至今，已長達958天。

醫務衞生局局長盧寵茂早前曾表示，明白市民關注何時能解除口罩令，但強調口罩在過去的疫情發揮很大作用，而當局正檢視數據，希望選擇適當時間盡快放寬口罩令。據彭博社報道，港府將於三月初取消口罩令，又指時間比起《明報》較早前報道所提及的3月上旬更早。

近日都有多名專家促政府取消口罩令，包括港大感染及傳染病中心總監何栢良，他在電台受訪批評口罩令淪為「形式主義」，又指觀乎香港現時疫情的情況，任何時候都可以取消口罩令。

港大微生物學系教授薛達（Siddharth Sridhar）也曾於社交平台發文，質疑強制性戴口罩的防疫措施已不合時宜，建議公眾可在絕大部分公開場所自行是否佩戴口罩，但在高風險場所如安老院舍、醫院等，則可維持佩戴口罩。