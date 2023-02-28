口罩令取消｜3月1日起撤銷　一文看清措施細節　部份處所仍須佩戴

香港疫情持續逾三年，行政長官李家超2月28日公布，由3月1日起全面取消「口罩令」，換言之，所有處所無論室內或室外，以及所有公共交通工具，均毋須再佩戴口罩。不過，政府指會針對一些高危群組採取行政措施，例如以行政指令方式要求進入醫院等醫療設施仍須戴口罩，當局亦強烈建議院舍職員及訪客採取措施，要求繼續戴口罩。

《香港01》整理最新情況，列出措施細節。



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3月1日起全面復常 室內、室外、搭車都毋須戴口罩

口罩令由3月1日起取消，本港室內及室外所有地方，均毋須再佩戴口罩，主要包括︰

．公共交通工具；

．餐飲處所；

．娛樂場所；

．運動場所；

．室內及室外所有地方等



醫院、院舍繼續戴口罩

特首李家超表示，會繼續保護高風險群組，將以行政指令方式，要求所有身處醫療設施例如醫院等地方的人士，繼續佩戴口罩。

至於安老院舍，政府亦強烈建議院舍負責人或機構，都以行政措施要求進入處所的人士都繼續佩戴口罩。