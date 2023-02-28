口罩令3月1日全面取消　李家超：醫院等設施仍需戴口罩

【口罩令撤消】行政長官李家超今日（28日）在行政會議前記者會宣布，本周三（3月1日）撤消口罩令，包括室內和室外，市民均可毋須再佩戴，但高危場所負責人有權呼籲戴上口罩，暫時到醫院探訪需要戴口罩，亦強烈建議院舍負責人提出相關要求。



陪同李家超一齊見記者的醫務衞生局局長盧寵茂補充指，全面取消口罩令是基於香港疫情全面受控，如呼吸道感染病確診數字未有上升跡象、學校無大規模確診爆發；流感高峰期接近尾聲，預料取消口罩令後，確診人數會稍微上升，但認為風險可控。他強調雖然取消法定口罩令，但為保護高危險人士，政府會透過行政措施，要求市民進入健康場所等地要配戴口罩、在空氣流通欠佳地方，也建議市民戴口罩。



盧又指，全面取消口罩的原因是因為，逐步取消口罩令防疫效果不大、執行困難，及為市民帶來不便，故決定全面取消口罩令。盧認為，取消口罩令可令香港回復動力，同時取消口罩令證明所有社交距離措施，直言期望明天市民可以更好展露笑容，說聲「你好，香港」。



被問及口罩令本生效至3月8日，為何突然宣布放寬？李家超則回應指任何決定都是按香港情況，以香港利益為依歸。其實兩個月前已有人呼籲取消口罩令，當時已經提到會按實際數據做決定，經考慮之後認為現在時機是最適當。

李家超表示，會監察本地確診數字、趨勢，從而分析本地疫情情況。他認明天起取消口罩令，是讓大眾知道香港回復正軌，認為取消口罩令後，有利本地經濟、活動、與國際競爭。

禁蒙面法會適時檢討 現階段不處理

有記者問隔離設施的安排，以及撤銷口罩令後禁蒙面法是否繼續實施。李家超指財政司副司長正研究隔離設施去留，包括會否有其他使用方法。而口罩令和禁蒙面法是兩會事，禁蒙面法會適時檢討，但現階段不會處理。

李家超料會宣布撤消口罩令。（資料圖片/盧翊銘攝）

▼2月27日 口罩令下的市況▼



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港府早前刊憲，將口罩令延長至3月8日，即市民在公共交通、港鐵付費區域公、指定處所及指明眾地方必須佩戴口罩的措施已由2020年7月15日維持至今，已長達958天。

醫務衞生局局長盧寵茂早前曾表示，明白市民關注何時能解除口罩令，但強調口罩在過去的疫情發揮很大作用，而當局正檢視數據，希望選擇適當時間盡快放寬口罩令。據彭博社報道，港府將於3月初取消口罩令，又指時間比起《明報》較早前報道所提及的3月上旬更早。