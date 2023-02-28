蔡天鳳案｜公屋戶購加多利山後再買居屋　房署認綠表買樓毋須審查

龍尾村碎屍案轟動全城，其中一名疑犯被發現，持有價值逾7000萬元的加多利山豪宅單位後，仍能買入葵涌一個居屋單位，引起各界關注，質疑房屋署審查機制有漏洞。

房屋署回覆指，現行以綠表交還公屋方式購買新居屋，並無任何資產、入息審查。公屋聯會主席文裕明指，事件反映現行公屋申報制度是「笑話」，認為綠表買居屋時，政府及屋署應要加強把關。



KADOORIA位於嘉道理道111-133號。（資料圖片／周偉強攝）

碎屍案部份疑犯曾報住公屋，至2019年7月，其中一名疑犯成為何文田加多利山一個豪宅單位的業主。該物業成交價為7280萬元，並無按揭紀錄，並於同年10月收樓。不過，該名疑犯於2020年再以約218萬元，購入葵涌居屋尚文苑一個高層單位。

據房屋署的成交紀錄冊，涉事居屋單位的買賣協議，是於2020年5月底簽訂，即業主是於同日到房署揀樓。有紀錄顯示，單位業主向銀行按揭借貸約207.3萬元，即業主已向房署繳付約10萬元首期，為樓價的5%。

房屋署的現行機制規定，具綠表資格的人士，購買最低只須付5%首期；白表人士則需付最低10%首期。換言之，疑犯在持有加多利山豪宅後，仍以綠表人士身份，到房署揀樓及購入涉事居屋單位。

▼涉事加多利山單位內部▼



房署：綠表申請居屋無資產限制

房署回覆指，根據現行政策，公屋住戶以綠表資格申請居屋單位，並沒入息、資產及物業擁有權的限制，但所有家庭成員須簽署同意，若購得居屋會交還公屋。

房署稱有關安排旨在鼓勵有能力置業的公屋住戶購買居屋，騰出其公屋單位，加快公屋流轉。房委會表示會持續檢視有關安排。

碎屍案中一名疑犯成為加多利山豪宅業主後，購入葵涌居屋尚文苑一個高層單位。（資料圖片／余俊亮攝）

公屋聯會文裕明：房屋署應主動查核

現時，每兩年要申報資產及家庭收入，公屋聯會主席文裕明認為，如公屋住戶手持私人物業，仍能享有出租公屋等公共資源，更用來以綠表買居屋，是管理機制出現的大漏洞，「成為笑話」，為免對其他申請人不公，政府應盡快修改富戶政策和房屋管理條例，如提高綠表申請門檻、要求申請人申報資產等。

文裕明建議，房屋署要加強把關，主動在土地註冊處查申請人名下物業。他相信即使增加更嚴謹的審批，行政費用並不高，「其實不難，現在網絡時代了，按個掣、打個電話不太難。」他強調，即使要花費一些行政費用和時間，政府應以公共資源分配公平為依歸。