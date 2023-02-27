01直擊．蔡天鳳碎屍案｜警今打鼓嶺堆填區部署 明日開展搜索行動
撰文：凌逸德
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蔡天鳳Abby Choi被殺害肢解烹屍案，死者的雙手、身體主要軀幹至今仍未尋回，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫昨日（27日）強調不想放棄任何線索，爭取時間能找到多少殘肢便找多少，希望給家人公道，令死者可以沉冤得雪。消息指，警方懷疑有人將殘肢棄置，故已計劃到打鼓嶺禾徑山東北堆填區展開搜索行動。
《香港01》今日到打鼓嶺禾徑山東北堆填區視察，發現有多輛疑屬於警方的車輛進入堆填區，亦有人員於堆填區及附近建築物了解。消息指，由於堆填區佔地甚廣，警方正部署搜索範圍，針對性地展開搜索，預計明日上午10時正式展開行動。
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▼警方再拘一名47歲女子，為死者前家翁情婦▼
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▼警方於25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括藏屍雪櫃▼
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▼將軍澳華人永遠墳場搜尋失蹤遺骸▼
▼警方與渠務署在大埔龍尾村工作▼
蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，屢次登上知名雜誌，被形容為「新星」，Abby現任丈夫是譚仔「太子爺」，林盛斌任司儀。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有誰被捕？
前夫、前家翁、前家姑、前大伯及前家翁情婦已被捕。前夫及他的父親、兄長遭落案起訴一項謀殺罪，前家姑被控妨礙司法公正罪，一家四口還押至5月8日再訊。