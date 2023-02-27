蔡天鳳碎屍案｜雙手、身體主要軀幹未尋回　警預計明日堆填區搜索

蔡天鳳Abby Choi被殺害肢解烹屍案，死者的雙手、身體主要軀幹至今仍未尋回，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫昨日（27日）強調不想放棄任何線索，希望找到多少殘肢便找多少，希望給家人公道，令死者可以沉冤得雪。

消息指，警方懷疑有人將殘肢棄置，故已計劃到堆填區展開搜索行動，由於堆填區佔地甚廣，警方今日已就行動展開部署，預計明日正式展開行動。



西九龍總區刑事部警司鍾雅倫交代案情。（林振華攝）

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