蔡天鳳碎屍案｜雙手、身體主要軀幹未尋回 警預計明日堆填區搜索
撰文：楊婉婷
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蔡天鳳Abby Choi被殺害肢解烹屍案，死者的雙手、身體主要軀幹至今仍未尋回，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫昨日（27日）強調不想放棄任何線索，希望找到多少殘肢便找多少，希望給家人公道，令死者可以沉冤得雪。
消息指，警方懷疑有人將殘肢棄置，故已計劃到堆填區展開搜索行動，由於堆填區佔地甚廣，警方今日已就行動展開部署，預計明日正式展開行動。
▼警方再拘一名47歲女子，為死者前家翁情婦▼
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▼警方於25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括藏屍雪櫃▼
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▼將軍澳華人永遠墳場搜尋失蹤遺骸▼
▼警方與渠務署在大埔龍尾村工作▼
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有懶人包嗎?
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蔡天鳳Abby Choi碎屍案犯人是誰？其前夫鄺港智Alex等人被捕了嗎?
涉案蔡天鳳前夫Alex疑逃期間在東涌落網，《香港01》更獨家獲得前夫被捕一刻相片。早前飛虎水鬼隊再在其他地方搜到其他殘肢，而蔡天鳳Abby 生前好友再爆賣樓內情。
蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，案件詳情......
蔡天鳳Abby Choi的前夫鄺港智Alex及前家翁涉及甚麼刑事案？
蔡天鳳前夫Alex涉騙案潛逃成通緝犯，前家翁曾任職警長，因捲入強姦案被查而自行辭職，更是殺人案的主謀。