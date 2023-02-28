屈穎妍狙擊聖士提反女子中學曾拒警員入校　校監管浩鳴：無此發現

撰文：呂穎姍
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專欄作家屈穎妍兩度撰文，提到聖士提反女子中學校長早前曾拒絕軍裝警員進入學校，處理一宗學生反鎖自己於女廁的報案。該校昨日(27日)曾發聲明否認事件，惟屈穎妍同日再撰文指校方未回應「校長是否曾經拒絕軍裝警察進校園」，更質疑校方「語言偽術」掩飾錯失。

校監管浩鳴今回應事件時指，對近日有關拒絕警務人員進入校舍的報道深表關注，惟經調查，沒有發現校長曾拒警員入校的事情。他又指，自己必定以「是其是、非其非」的態度，公平公正處理事件，而校方定必全力配合警方的工作。

聖士提反女子中學於柏道的正門。（資料圖片）

專欄作家屈穎妍上周五（24日）在《Speak Out HK 港人講地》撰寫專欄文章，批評聖士提反女子中學曾拒軍裝警入內，校方在昨日（27日）隨即發聲明反駁指該文章內容不實，並就不實報導「深感忿慨」，並強調會保留法律權利追究責任。

屈穎妍昨日下午再在專欄撰文反駁，指校方的聲明指無回應「校長是否曾經拒絕軍裝警察進校園」，又強調軍裝女警的確曾披著一件不是警察制服的外套。她在文未指責校方不承認錯誤，以「語言偽術」去掩飾錯失。

該校辦學團體是聖公會，聖公會法政牧師兼立法會議員管浩鳴今（28日）以校監身份回應事件，對近日有關拒絕警務人員進入校舍的報道深表關注，惟他強調，經調查後沒有《港人講地》報道及專欄文章所指，發現校長曾拒警員入校。他又指，自己必定以「是其是、非其非」的態度，公平公正處理事件。校方定必全力配合警方的工作。

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管浩鳴
屈穎妍