有片｜拔萃男書院學生校內互揪影片瘋傳　校方：正辨識違校規學生

近日流傳多段拔萃男書院DBS學生在校內打架短片，有些相信屬嬉戲情況，但至少有一段仿如MMA真打架，兩名學生未知為何互相推撞，其中一人先揮拳，另一人還擊至少五拳，現場有人勸政冷靜。影片中學生戴口罩，料是近三年內拍攝。



據校方向家長教師會解釋，有關影片並非本學年拍攝，部份片中學生已離校，校方正辨識當中違反校規的學生，並會繼續引導及支援個別涉事學生。



▼網上流傳多段拔萃男書院學生在校內互相打鬥影片▼



多段拔萃男書院學生互相打鬥的影片近日在社交媒體流傳，其中一段影片中，一名學生緊箍另一名學生，兩人相互糾纏後有人倒地，身邊有其他同學嘗試制止但不果；另一段13秒短片則可見在一間課室內，一名學生先抓起一張椅子，其後放下，當另一學生進入來，雙方先數下推撞，其中一人不滿被拉扯恤衫率先出拳，另一學生隨即還手，揮拳打他面部及身體，至少五拳，其後更起飛腳、膝撞，現場有同學叫冷靜，其後不知如何。

《香港01》正向拔萃男書院查詢，暫未獲回覆。但據校方向家長教師會發放的訊息，校方稱影片中的打鬥事件並非於本學年發生，部份片中學生已離校，校方也正辨識片中違反校規的學生，並會繼續引導及支援個別涉事學生。

校方在該訊息中也提到，校方最近更新校內反欺凌的政策，重申校方非常重視相關問題，且對欺凌和暴力的堅定零容忍原則，而學校也定期舉辦反欺凌活動，以教育和培養學生的尊重和同理心等價值觀。