網絡欺凌｜調查揭三成受害人曾萌自殺念頭 三成人有傷害他人想法
東華三院青少年及家庭服務部「香港學生網絡欺凌現象」調查發現，近兩成學生過去一年曾受網絡欺凌，當中三成受網絡欺凌者中曾出現自殺念頭。被欺凌者固然要支援，但該機構指網絡欺凌者的精神健康困擾同樣值得關注，調查發現近半成人有復仇心態，欺凌他人是為了教訓或懲罰對方及支援被網絡欺凌同學或朋友，亦有欺凌者低估了帶給別人的傷害。
近兩成受訪高小及中學生過去一年曾遭網絡欺凌
東華三院青少年及家庭服務部於2022年9月期間以網上問卷形式進行有關香港學生網絡欺凌現象調查，收集了276名高小學生及556名中學生一共832份問題。結果發現，近兩成（19.2%）學生表示曾在過去一年受到網絡欺凌，在中一學生中更有三成半（35%）曾受到網絡欺凌，中五及中四亦分別有32%及31%。
被欺凌者的精神健康困擾，出現壓力及焦慮症狀，有三成的學生表示曾有自殺的念頭，亦有29%表示曾有傷害自己或傷害他人的念頭，有60%學生表示被欺凌後感到消耗很多精神，58.75%感到忐忑不安，55.63%學生會憂慮一些令自己恐慌或出醜的場合。
被人重複用粗言辱罵是最常遇到的網絡欺凌方式
在中學生中，最常遇到的網絡欺凌方式是被人重複的用粗言辱罵自己，有51.9%、亦有49.4%學生表示曾被人散播謠言，值得留意的是曾被人張貼令人威到尷尬或不雅的照片的學生亦有38.1%。
六成被欺凌者沒求助
東華三院心瑜軒主任周鈺山指情況反映除了以網上攻擊性的言論外，其他照片等亦是常見欺凌媒介。調查亦指出，受到網絡欺凌的學生求助率偏低，在160 個被欺凌者當中，六成受訪學生表示從來不向警方、師長或社工及家人尋求協助，反映被欺凌者求助動機低；亦有71%被欺凌學生表示曾以報復的方法回應網絡欺凌，反映學生未有使用正確處理方法應對網絡欺淩。不過亦有48%受訪學生表示會尋求朋輩協助，反映提升朋輩間作出正面支持，幫助學生為受欺凌學生作出正確支援是重要工作。
欺凌者精神健康同值關注 逾48%因報復心態作出欺凌
除欺凌者外，曾作出網絡欺凌學生的精神健康同樣值得關注，當中七成一的網絡欺凌者曾經被網絡欺凌，而有48.6%學生作出網絡欺凌行為的原因是為了教訓或懲罰對方，反映不少欺凌者以報復心態去進行欺凌，結果或會造成惡性循環，加深欺凌現象。另外亦有24.3%學生表示貪玩或無聊欺凌其他人。另外，亦有22.9%學生指不認爲會給對方帶來傷害，周玉山指出不少學生輕視網絡欺凌為被欺凌者帶來影響。
男友將女友放上網「公審」 女方變疑神疑鬼 男方亦後悔
曾在網上見到一宗欺凌事件的文先生分享指，他認識的一對情侶，男女方分別是一次網絡欺凌的欺凌者及被欺凌者，當時男方因不憤女方一些行為將她上網上「公審」，結果事件經轉載不停發酵到不可收拾地步，對女方造成嚴重心理壓力，她由開朗變得疑神疑鬼，男方亦十分後悔，文認為應將網上世界當作現實：「現實唔做嘅嘢，就唔好網上去做，不應因為網上係匿名就進行欺凌。」
網絡欺凌旁觀者對欺凌事件態度被動
四成三(43.2%)受訪學生曾經瀏覽有關網絡欺凌的事件，其中六成七(66.9%)學生表示會「拒絕瀏覽/轉載」或「當作沒看見，不予理會」。另外，近一半（48.8%）學生表示會繼續留意事件發展，近三成 (29.7%)會拒絕轉載及會將有關訊息/圖片轉寄給其他人 (27.4%)。整體數據反映，逾六成半學生對網絡欺凌事件採取較被動態度，反映有需要加強旁觀者教育。
逾半學生認為需加強網絡欺凌預防教育
有四成三(43.8%)學生擔心自己成為被網絡欺凌的對象，反映網絡欺凌問題會對學生帶來壓力及焦慮。五成五(55%）學生建議應教育學生有關網絡欺凌的影響，宣揚網絡關愛的文化。五成一(51%)學生認為應加強在學校推行網絡安全教育活動，提升學生明辨是非的能力。
東華三院社會服務科青少年及家庭服務部部門高級經理鍾燕婷，就網絡欺凌問題提出五點建議包括強化預防教育 提升學生面對網絡風險的能力、加強旁觀者教育提升正向朋輩支援、建立家庭和諧氣氛 提升家長對網絡欺凌的關注及處理技巧、促進網絡非暴力溝通 建立健康正面的網絡文化，另外亦有需要促進線上線下平衡生活及健康使用電子屏幕產品。