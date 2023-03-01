大灣區青年就業計劃恆常化　$1.8萬起薪　3.20起申請（資格一覽）

政府今日（1日）公布推出恆常化「大灣區青年就業計劃」，企業即日起可提交職位空缺，聘請香港青年到大灣區內地城市工作。參與企業須按照香港法例，以不低於月薪18,000港元，聘請合資格畢業生，並派駐他們到大灣區內地城市工作及接受在職培訓。政府會按每名受聘畢業生向企業發放每月10,000港元的津貼，為期最長18個月。



政府3月1日公布推出恆常化「大灣區青年就業計劃」，企業即日起可提交職位空缺，聘請香港青年到大灣區內地城市工作。（資料圖片）

政府會按每名受聘畢業生向企業發放每月$1萬津貼

勞工處指，在香港和大灣區內地城市均有業務的企業可參與恆常化計劃，參與企業須按照香港法例，以不低於月薪18,000元聘請合資格畢業生，並派駐他們到大灣區內地城市工作及接受在職培訓。政府會按每名受聘畢業生向企業發放每月10,000元津貼，為期最長18個月。企業可由即日起經計劃網頁（www.jobs.gov.hk/gbayes）提交職位空缺。

必須為香港居民 2021至2023年獲頒學士或以上學位

參加計劃青年必須為香港居民，可合法在香港受僱工作，並於2021至2023年獲頒學士或以上學位。計劃下的職位空缺經勞工處審批後，將由3月20日起上載計劃網頁供畢業生申請。獲聘畢業生與企業可隨即協定僱傭合約的生效日期。畢業生申請計劃下職位空缺的截止日期為9月30日。有關詳情可瀏覽計劃網頁或致電熱線2969 0446／2969 0460。