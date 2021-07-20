「大灣區青年就業計劃」下月底截止　議員關心集體檢疫安排

立法會人力事務委員會今日（20日）召開會議，討論「大灣區青年就業計劃」。會上多名議員關心就政府特別安排畢業生乘坐專車，集體前赴深圳並進行14天集中隔離檢疫的安排。工聯會議員麥美娟認為計劃要了解年輕人的想法和需要，而不是單靠宣傳。



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許柏坤︰政府會就畢業生的交通、住宿及膳食提供資助

就政府特別安排畢業生乘坐專車，集體前赴深圳並進行14天集中隔離檢疫，立法會勞工界議員潘兆平問及現時有多少名畢業生參與隔離檢疫，以及往後是否仍會沿用由勞工處安排的集體隔離措施隔離。

勞工處助理處長（就業事務）許柏坤回應指，現時有35位畢業生已參加集體檢疫計劃，往後僱主可以自行決定是否參加集體隔離安排，當局仍會為企業安排該措施，企業如有興趣可以繼續參加，亦表示歡迎企業自行安排檢疫隔離。許柏坤另指，當局已安排培訓機構為畢業生在隔離時提供網上課程，讓畢業生能利用隔離時間認識大灣區的文化及法例等，盡早融入當地。

麥美娟亦就檢疫費用提出疑問，是否由畢業生自己繳付費用。許柏坤表示，政府會就畢業生的交通、住宿及膳食提供資助。立法會金融界議員陳振英提到，如有畢業生自行找到到內地的工作，是否能夠「搭單」加入集體隔離檢疫。勞工及福利局副局長何啟明表示，，自行在內地作到工作是無法接受相關補助。

何啟明︰沒有人數硬指標 會分析參加者背景資料

畢業生需要在下個月31日前入職，麥美娟問及當局是否有信心在餘下一個月的時間內填滿2,000多個職位空缺名額。

何啟明表示，當局會盡力做好宣傳，讓更多年輕人了解該計劃及知道在大灣區所得的機遇。何又說並沒有人數的硬性指標，認為如畢業生在香港找至合適工作，亦期望他們能夠盡快投入市場。

麥美娟表示，明白現時由於疫情畢業生需要檢疫或其他個人因素沒有參加計劃，但認為政府是有需要了解為何2,000多個空缺未能填滿，指政府要知道是計劃問題，還是不了解年輕人的想法和需要。

何啟明指，當局已進行相同方向的措施，又指勞福局的研究組已準備就計劃，了解參加計劃畢業生的背景資料，包括學歷，又會分析整體背景。他表示會以今年的資料作為基線，為未來變化作基礎，以便進行改善和調整。

立法會議員陸俊雄問到，若到8月底計劃仍未達到2,000人完成入職申請，計劃能否繼續進行下去。何啟明回應指，暑期後段亦是求職潮的末端，至於計劃延期會視來年學期情況，指現時工作重點為讓更多年輕人了解計劃。