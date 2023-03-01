海關年結｜新入職督察須赴上海交流5天　設快速應變隊阻「劏客」

兩地通關後，水貨客、商舖「劏客」等情況亦重現。海關關長何珮珊今（1日）在年度總結中，稱香港與內地海關部門高度重視水貨問題，會制定方針打擊水貨活動，又稱有四方面遏止「劏客」情況，包括成立快速應變部隊即時協助投訴旅客。



對於香港各紀律部隊面臨招聘困難，何珮珊亦承認「招聘冇以前咁容易」，2023年度可聘90名督察及170名關員，今年底會安排首批培訓督察往上海海關學院交流5天，並會加入日後恆常的督察培訓課程中。



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香港與內地通關後，水貨客重新活動，海關關長何珮珊稱，會全力支持政府各部門的打擊水貨行動，並正積極收集水貨集團情報，密切留意近期開始活躍的水貨活動，對關口秩序帶來的影響。她又指兩地海關部門相當重視水貨問題，會有行動方針針對團伙式的水貨活動作重點打擊。

何續稱，隨社會復常外遊增加，海關去年接獲旅遊相關數字亦按年增34%，接獲232宗。至於通關後商戶「劏客」問題，她相信香港大部份商戶均奉公守法，但有少部份害群之馬會作出強迫、欺騙購物等行為。

▼水貨集團交收三部曲：「派貨」「分貨」「取貨」▼



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她表示，海關主要在四方面打擊「劏客」行為，一是已成立快速應變部隊處理旅客投訴，即時到現場跟進；二是主動調查及放蛇；三是加強旅遊熱點巡查；四則為加強宣傳提醒旅客小心購物等。

何珮珊又提到，預料販毒集團會因應疫情變化作出調整，她稱就客運毒品而言，2021年海關只檢獲3.1公斤毒品，但疫情較穩定的2022年整檢疫25公斤，上升約7倍。她預料2023年全面通關後，海外及內地客運增加，以客運途徑販毒的宗數亦會隨之上升。

今年擬聘90督察及170關員

何珮珊表示，去年共聘請75名海關督察及85名關員，其中新聘督察已在今年2月進行入職培訓，計劃2023年度可聘90名督察及170名關員，以補充人手空缺。她又說，今年底會安排首批正接受培訓的督察班學員，前往上海海關學院與交流5天，日後亦會將安排納入恆常督察培訓課程。

她承認，近年招聘存在挑戰，申請有所減少，「冇以前咁容易」，會作出應對工作維持運作，包括靈活調配人手，在個別頂目中「翻閹」退休關員，以及加強宣傳等方法補充人手。

展開應用搜查犬智能頸圈研究

另外，海關指今年3月會展開應用搜查犬智能頸圈研究，研發出有sim卡等功能的頸圈，領犬員可透過手機應用程式實時監察犬隻心跳等身體情況，海關更可獲取搜索犬在發現毒品時的心跳反應數據作研究，亦可為日後挑選犬隻繁殖時參考。海關稱，今次是香港首支紀律部隊採用智能搜查犬頸圈，料今年第3季可應用。