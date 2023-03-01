海關年結｜檢毒品總量升七成　跨國犯罪集團出動遠洋船運毒

海關今日（1日）發表2022年工作總結，提及疫情下走私、販毒等罪案出現上升趨勢，年內共處理7,148宗案件，按年下跌8%，但涉及走私毒品、走私貨品及私煙案件中，錄得毒品數目、走私貨品總額及私煙總額，均分別飆升70%、44%及71%，惟走私及私煙案實際微跌3%及14%，顯示「重大案件」有所增加，海關年內亦偵破海關有史以來最大宗走私冰毒案及私煙案。



海關關長何珮珊稱，疫情改變走私模式，跨國及集團式犯罪更見猖獗，令重大案件數目上升，例如由往日以「大飛」到用漁船、內河船甚至最近的遠洋船；走私毒品也由10多年前「點對點」走私到現時迂迴路線，不惜工本收藏，令關員工作更困難。



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海關表示，去年共處理7,148宗案件，按年下跌8%。不過，涉走私毒品案則錄得931宗，按年上升3%，並檢獲6.9噸毒品，較前年大增加70%，主要涉及冰毒及可卡因，包括去年10月破獲一宗在椰子汁中藏有1.8噸液態冰毒，總值11億元，為海關有史以來偵破最大的冰毒案。

何：走私出動內河船 遠洋船

至於在走私及私煙範疇中，案件宗數分別為226宗及3,436宗，按年下跌3%及14%，但貨品涉及金額高達13.19億元及7.32億元，按年分別激增44%及71%。當中去年10月在遠洋船中檢獲3億元走私貨品；去年7月在元朗檢7,790萬支私煙，涉值2.22億元，應繳稅款達1.48億元。

海關關長何珮珊稱，近年走私毒品模式也有改變，由10多年前「點對點」走私，到現時以迂迴路線，更不惜工本收藏。（黃寶瑩攝）

海關關長何珮珊稱，疫情改變走私模式，跨國及集團式犯罪更見猖獗，令重大案件宗數上升。她舉例指，走私犯在2020年主要用高速快艇、即「大飛」走私；至2021年改用漁船及躉船，2022年改用內河船，並利用澳門與內地當時免檢通關的機制，先運到澳門再轉運內地。她稱，犯罪行為遭海關關員偵破後，罪犯至年底更落重本，改以用遠洋船運往上海及天津等，再散貨到廣東。

她又說，近年走私毒品模式也有改變，由10多年前「點對點」走私，到現時以迂迴路線，更不惜工本收藏，例如藏在大型機械、食品或日常用品中，令關員工作更困難，會增加培訓及引入科技等協助。

在侵犯知識產權案中，海關去年共處理523宗案，按年跌27%，涉侵權貨品達64萬件總值1.8億元，上升9%，包括世界盃期間檢獲10萬件冒牌球衣涉值5,000萬元。海關又指，年內處理80宗網上侵權案，涉值508萬元，均較去年跌兩成多。

何珮珊未有確認去年處理多少宗涉及國安法案件，僅稱去年共偵破19宗涉槍支彈藥案件，按年跌30%，多涉魚槍、電槍及胡椒噴霧等；另有25宗小型武器，包括鐵蓮花等。