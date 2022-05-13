香港海關一向致力打擊犯罪，不時都會聽到他們偵破走私案的消息，日前他們亦成功檢獲市值逾2200萬元冒牌貨。每年有不少人希望加入效力、打擊罪案。海關督察招聘在今日（13日）開始到5月23日截止， 職位最低要求申請者在香港DSE五科考獲3或同等或以上成績，或具同等學歷。雖然需要通過《基本法》、體能及視力3種測驗，月薪由4.3萬起亦非常吸引。



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海關督察屬於公務員職位，試用期為三年；申請人須於香港海關學院通過督察基本訓練課程及於三年試用期完結前通過督察延續訓練課程，其後或可獲考慮長期聘用。根據學歷，薪金也會因應不同，由月薪4.3萬至4.8萬起，頂薪更可達到7.5萬。

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香港海關督察職位截止申請日期是2022年5月23日（一）晚上11時59分，有興趣的大家要盡快申請啦！

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民政事務總署近月不少地區也有招聘人手，繼早前灣仔區請行政助理，近日輪到深水埗，月薪可達2.6萬，負責提供行政和執行上的支援， 協助處理各種項目和活動。民政署聘請行政助理👈 👈 👈