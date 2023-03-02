屯門醫院扶抱機路軌甩外殼　生產商Arjo稱正查原因　保養另有公司

醫院管理局昨（1日）公布屯門醫院內科及老人科康復病房，有病人扶抱吊機路軌部件外殼掉落，事後已即時停用有關吊機，並要求保養承辦商作詳細調查。涉事吊機路軌部件生產商Arjo今日（2日）回覆確認該扶抱吊機及路軌均屬其公司產品，目前正就肇事原因進行調查，又稱吊機維修保養另有承辦商負責。就相關吊機的保維修事宜及最近一次何時檢查及保養，《香港01》正向醫管局查詢。



屯門醫院一個病房的一段扶抱吊機路軌外殼掉落。（資料圖片／歐嘉樂攝）

醫管局昨深夜表示，接獲屯門醫院報告指發生部件外殼掉落的病人扶抱吊機路軌位於一個內科及老人科康復病房內，掉落的外殼長約17厘米，闊9.5厘米。事發時被吊運的病人已通過這段路軌，事件中沒有病人及職員受傷。

醫管局已通知所有醫院聯網檢查類似的路軌，並提醒職員在操作吊機前，作出安全檢查及確保附近環境安全。醫管局強調，病人及職員的安全是最重要考慮，會繼續採取不同措施，保障病人及職員的安全。

屯門醫院內科及老人科病房獲馬會慈善信托基金撥款，於2015年底安裝電動病床及天花吊運系統。（馬會圖片）

翻查資料，屯門醫院內科及老人科病房於2015年底安裝電動病床及天花吊運系統，醫護人員可按病人體形大小選用合適吊兜，將其透過路軌運送至病房不同角落，包括浴室和各病格等。

醫療設備生產商Arjo今回覆時確認該天花吊運系統包括路軌部件均由其生產製造，但維修保養則非由其負責。發言人又稱，目前正就肇事原因進行調查，現階段未能作任何評論。

翻查該路軌部件使用說明書顯示，路軌可運載272公斤重物接近約萬次。說明書又指，路軌系統每年均需由合資格人員進行檢查。