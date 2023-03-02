香港藝術館辦米羅展　94件作品從平凡中找出詩意

撰文：江麗盈
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繩子、乾葉，日常見到的平凡事，在西班牙殿堂級藝術大師胡安•米羅的創作中都變得不平凡。香港藝術館明日（3日）起舉行展覽，展出米羅94件作品，包括繪畫、雕塑、素描、紡織品、石版畫、海報。

今次展覽也設有引導式展品說明，幫助參觀者理解米羅的作品。場內亦設有以遊樂場為設計主題的多媒體教育區，參觀者可以透過多媒體裝置，製作自己的藝術品，從中體會米羅的創作過程。

▼「香港賽馬會呈獻系列：米羅的詩想日常」展覽▼

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香港藝術館明日起舉辦「香港賽馬會呈獻系列：米羅的詩想日常」展覽，展出94件首次在港展出的米羅作品，包括繪畫、雕塑、素描、紡織品、石版畫、海報及影像資料，從他早期至晚年的作品均有所涵蓋，當中大部分來自胡安•米羅基金會。

胡安•米羅是20世紀其中一位享負盛名的西班牙藝術家，與畢加索、達利並稱「西班牙現代藝術三傑」，對現代藝術影響深遠。他熱衷於演繹日常物件及發掘它們內在的詩情畫意，也善於使用色彩絢麗的幾何圖形和簡單線條創作，將如繩子及乾葉子等日常生活中最不起眼的物件找到具詩意的特質，將它們變為不平凡的藝術品。

今次展覽設有引導式展品說明，參觀者可以更易理解米羅的創作。場內亦有一個以遊樂場為設計主題的多媒體教育區，參觀者可以透過多媒體裝置，製作自己的藝術品，從中體會米羅的創作過程。展覽也設有多項教育活動，包括專題講座、導賞團和工作坊。

展覽開幕禮於今日（2日）舉行，文化體育及旅遊局局長楊潤雄、康樂及文化事務署署長劉明光、馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉等也有出席主禮。梁卓偉表示，今次展覽設有本地藝術家向米羅傑作致敬的創作，讓參觀者可以本地的視角體會歐洲藝術文化的魅力。

今次展覽由香港賽馬會獨家贊助，「香港賽馬會呈獻系列」展覽還包括「敦煌：千載情緣的故事」、「走進巴洛克 — 卡波迪蒙特博物館珍藏展」及「眾裡尋她－南京博物院藏中國古代女性文物展」等。

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