播錯國歌｜香港冰協沒跟指引索取國歌檔案　港協暨奧委會要求解釋

周二（28日）在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽第三級別賽事中，香港男子隊分組賽出戰伊朗隊大勝，賽後大會將中國國歌播錯為反修例歌曲《願榮光歸香港》。港協暨奧委會今（3日）發聲明指，經了解，香港冰協未有跟隨《香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引》第2段所示，於出發比賽前向港協暨奧委會索取工具包，港協暨奧委會已要求冰協詳細調查，及對未有執行《指引》其他相關行為作出解釋。



在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽第三級別賽事，香港男子隊在分組賽出戰伊朗大勝，賽後播國歌時出錯播錯反修例歌曲《願榮光歸香港》。（YouTube截圖）

要求冰協及國際冰球總會3.10前交調查報告

港協暨奧委會指，高度關注日前世界冰球錦標賽分組賽事後，播放國歌出錯事件，除繼續向冰協查證外，已分別要求冰協及國際冰球總會於下周五（10日）或之前提交書面調查報告。

要求冰協詳細調查未有跟隨指引於出發前索取工具包原因

港協暨奧委會指，經了解，冰協並未有跟隨指引所示，於出發比賽前向港協暨奧委會索取工具包，港協暨奧委會已要求冰協詳細調查，及對未有執行《指引》其他相關行為作出解釋。

港協暨奧委會：已多番向體育總會要求按《指引》向主辦機構提供正確國歌和區旗

港協暨奧委會重申，自去年11月開始，已多番向所有體育總會發出通告及安排簡介會，要求他們須按《指引》所示，向賽事主辦機構提供正確版本的國歌和區旗，並在播放國歌或升掛區旗前，再次核對所使用的國歌和區旗為正確版本。

該會又稱，曾致函各國際單項運動聯會（IFs）及亞洲單項運動聯會（AFs）等機構，嚴正要求他們必須使用由中國香港隊伍或代表所提供的正確版本國歌，絕不可自行於非官方途徑下載。