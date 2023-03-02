播錯國歌｜國際冰球總會致歉　貝鈞奇倡再促搜尋引擎置頂正確國歌

世界冰球錦標賽播放國歌出錯，港協暨奧委會名譽副會長貝鈞奇今（2日）於電台節目表示，相信冰球總會事前有按港協暨奧委會指引，提交正確國歌版本，認為今次事件肇因或與大會於互聯網搜尋國歌有關，港協暨奧委會正調查事件。



他又承認，港隊屢次在國際賽事播國歌時一錯再錯，「印象上一定不良」，認為港府當局有責任向互聯網供應商交涉，並將正確國歌置頂，免重蹈覆轍。



世界冰球錦標賽主辦單位國際冰球總會就事件致歉，指已向相關工作人員和義工查問，確定事件是無心之失，並非故意，事後已向港隊代表致歉，並獲得接納。



在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽第三級別賽事，香港男子隊在分組賽出戰伊朗大勝，賽後播國歌時出錯播錯反修例歌曲《願榮光歸香港》。（YouTube截圖）

涉事YouTube片段已顯示為「影片無法提供」

世界冰球錦標賽播放國歌出錯所涉及的賽事片段於本港時間昨日（1日）午夜在YouTube頻道上載，全長近3小時，涉及播錯國歌情況片段尾段，而賽事片段今日已顯示為「這是私人影片，影片無法提供」。

根據球賽影片顯示，港隊前日（28日）在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽第三級別賽事中勝出後，賽後播國歌時出錯播錯反修例歌曲《願榮光歸香港》，且附有人聲唱出歌詞。在播錯歌大約8秒後，有港隊成員隨即向以「T字手勢」示意暫停，並在歌曲停播後，有球員上前向賽會反映。事隔兩分鐘，大會播放正確的中國國歌《義勇軍進行曲》。

國際冰球總會稱查問工作人員後證實是無心之失

主辦單位國際冰球總會表示已經向相關的工作人員和義工查問，確定事件是無心之失，並非故意。該會稱，已經和國際奧委會採取預防措施，但無法完全避免意外失誤，事後已經向港隊代表致歉，並獲得接納。

貝鈞奇相信香港冰總有提交正確國歌 過往為核實曾有拗撬

貝鈞奇今早在港台節目《千禧年代》指，相信冰球總會事前有按港協暨奧委會指引，包括帶備正確的國旗及國歌工具包，並向大會提交，「相信係有做足」，港協暨奧委會正向總會了解及調查事件。



他又指，相信今次出錯與主辦單位使用互聯網搜尋國歌有關，「過去嘅出錯，都係互聯網將唔正確嘅國歌放喺（搜尋頁面）前置位置，一搜尋就播咗。」

政府有責任與互聯網商交涉

貝鈞奇承認，港隊屢次在國際賽事播國歌時一錯再錯，「印象上一定不良」，但他相信各體育總會均有按照港協暨奧委會去年11月發出的指引，向大會提交正確國歌版本。他又說，港隊前赴海外出賽時，由於受制於現實環境，與大會作監督核實或有困難。他提到，曾有港隊交涉時與主辦機構有輕微「拗撬」，在場負責人感到不耐煩，「（對方認為）我哋識做㗎啦。」

他強調，政府當局有責任向互聯網供應商交涉，並將正確國歌置頂，始能避免事件一再發生。

港協暨奧委會名譽副會長貝鈞奇。(資料圖片)

特區政府強烈不滿

特區政府昨日（1日）表示強烈不滿，並肯定香港運動員當場維護國家尊嚴的表現。政府又指，十分重視事件，已要求港協暨奧委會展開深入調查，包括有關體育總會有否按指引即場向賽事主辦機構，再次核對即將使用的國歌為正確版本，敦促港協暨奧委會盡快提交報告，並嚴肅跟進事件。

港協暨奧委會則表示，正向香港冰球協會密切了解情況，得知香港冰球協會早前已按照港協暨奧委會發出的指引向主辦機構提供正確版本的國歌，港協暨奧委會已責成香港冰球協會，需盡快向主辦機構詳細調查出錯原因，並向港協暨奧委會提交報告。

對上一次有國際體育比賽播錯香港所屬的中國國歌，是去年12月3日在中東阿聯酋杜拜舉行的2022亞洲經典健力錦標賽（Asian Classic Powerlifting Championship 2022）。當時在香港運動員奪金牌時，大會誤將反修例事件歌曲《願榮光歸香港》，當成中國國歌《義勇軍進行曲》播放。



香港舉重健力總會當日發聲明稱，已向主辦機構及亞洲健力聯會提出嚴正交涉，要求詳細調查出錯原因及要求有關單位將相關片段從 Youtube 頻道下架，並會就事件向港協暨奧委會及相關政府部門提交報告。