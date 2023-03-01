播錯國歌｜港府強烈不滿　肯定港隊當場抗議　維護國家尊嚴的表現

再有國際體育賽事發生播錯國歌事件！昨日（2月28日）舉行的波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽第三級別賽事，賽後播錯反修例歌曲《願榮光歸香港》，且附有人聲唱出歌詞。港府今（1日）表示強烈不滿，已要求港協暨奧委會展開深入調查，並肯定在場運動員當場按指引抗議，維護國家尊嚴的表現。



在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽第三級別賽事，香港男子隊在分組賽出戰伊朗大勝，賽後播國歌時出錯播錯反修例歌曲《願榮光歸香港》。（YouTube截圖）

文化體育及旅遊局表示，對於昨日賽事後播歌國歌，港府表示強烈不滿。局方指，根據球賽影片顯示，香港運動員已按照港協暨奧委會，頒發的指引即時作出抗議，促使主辦機構立即作出更正。港府肯定香港運動員當場維護國家尊嚴的表現。

文化體育及旅遊局：已要求港協暨奧委會深入調查

局方重申十分重視事件，已要求港協暨奧委會展開深入調查，包括有關體育總會有否按指引即場向賽事主辦機構，再次核對即將使用的國歌為正確版本。港府亦敦促港協暨奧委會盡快提交報告，並嚴肅跟進事件。

波斯尼亞世界冰球錦標賽又播《願榮光》

波斯尼亞昨日（2月28日）舉行的世界冰球錦標賽第三級別賽事，香港男子隊在分組賽出戰伊朗大勝，惟再發生播錯國歌事件。在賽後播放國歌環節時，大會播出反修例歌曲《願榮光歸香港》，附有人聲唱出歌詞的版本。

港隊成員即做T字手勢叫停 有隊員上前向賽會反映

約10秒後，有港隊成員隨即做出T字手勢叫停，並有隊員上前向賽會反映，大會其後道歉指會更正，事隔兩分鐘，大會播放出正確的中國國歌《義勇軍進行曲》。