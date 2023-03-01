播錯國歌｜港協暨奧委會：冰協有提供正確國歌　責成調查出錯原因

再有國際體育賽事發生播錯國歌事件！昨日（2月28日）在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽第三級別賽事，賽會賽後播錯反修例歌曲《願榮光歸香港》。港協暨奧委會今午（1日）表示正向香港冰球協會密切了解情況，得知香港冰球協會早前已按照港協暨奧委會發出的指引，向主辦機構提供正確版本的國歌，而相關運動員和領隊在事件中即時作出恰當回應，令主辦機構迅速停止及作出更正，可見有關指引行之有效。



在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽第三級別賽事，香港男子隊在分組賽出戰伊朗大勝，賽後播國歌時出錯播錯反修例歌曲《願榮光歸香港》。（YouTube截圖）

港協暨奧委會：運動員即時作恰當回應 證明指引行之有效

港協暨奧委會指，現正向香港冰球協會密切了解情況，得知香港冰球協會早前已按照港協暨奧委會發出的指引，向主辦機構提供正確版本的國歌，而相關運動員和領隊在事件中即時作出恰當回應，令主辦機構迅速停止及作出更正，可見有關指引行之有效。

港協暨奧委會要求香港冰球協會提交報告

港協暨奧委會又指，已責成香港冰球協會，需盡快向主辦機構詳細調查出錯原因，並向港協暨奧委會提交報告。

文化體育及旅遊局較早前表示，對於昨日賽事播歌國歌，港府強烈不滿，該局指，根據球賽影片顯示，香港運動員已按照港協暨奧委會，頒發的指引即時作出抗議，促使主辦機構立即作出更正。港府肯定香港運動員當場維護國家尊嚴的表現。

波斯尼亞世界冰球錦標賽又播《願榮光》

波斯尼亞昨日（2月28日）舉行的世界冰球錦標賽第三級別賽事，香港男子隊在分組賽出戰伊朗大勝，惟再發生播錯國歌事件。在賽後播放國歌環節時，大會播出反修例歌曲《願榮光歸香港》，附有人聲唱出歌詞的版本。

港隊成員即做T字手勢叫停 有隊員上前向賽會反映

約10秒後，有港隊成員隨即做出T字手勢叫停，並有隊員上前向賽會反映，大會其後道歉指會更正，事隔兩分鐘，大會播放出正確的中國國歌《義勇軍進行曲》。