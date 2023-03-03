初選案｜區諾軒口供曾提　部份人未想癱瘓政府　只想更多人入議會

民主派「35+」初選案，16被告否認串謀顛覆國家政權審訊，今(3日)在西九龍法院(暫代高等法院)續審，認罪的被告區諾軒下午開始接受辯方盤問。他庭上確認，曾在不足3星期內，和警員錄取7份錄影會面，其中三份於一天內錄取。辯方律師亦引述多段區與警方的會面謄本，區向警員稱民主派對如何落實五大訴求有爭議，部份人士未必考慮要特首下台或癱瘓政府，只是想更多人入議會。至於會否決預算案，區有指明如公民黨等曾有擔憂，如有意參選功能組別的林瑞華，便曾在交流會上表明擔憂難以隨便否決預算案。



兩個月內向警方錄取7個會面記錄

代表公民黨的鄭達鴻，和社民連的梁國雄的資深大律師潘熙，今先作出盤問，他指區諾軒在2021年7月至8月間，共錄取7個錄影會面。第一個會面於同年7月27日錄取，第二和第三個於同年8月3日錄取，第四至六個於同年8月6日錄取，第七個會面則於8月12月錄取。區確認。

很多人只是想更多民主派人士入議會

潘引述區在第一個會面稱，當時對如何落實五大訴求存爭議，其中謄本顯示他稱：「究竟乜嘢方法去落實五大訴求，先至係一個大家諗緊嘅講法呢？」區當時向警方稱，戴耀廷的說法是「好細緻」和「好具體」，但很多民主派人士的想法，只是想讓更多民主派的人進入議會，或在議會不斷主張五大訴求，潘指謄本上顯示區曾說：「未必要服膺於一個特首下台，或者要癱瘓政府既諗法.....呢樣嘢喺整件事上面，一路都未有釐清。」區確認他曾這樣說，又指他在會面時曾提及的民主派，包括公民黨和社民連。

區諾軒指社民連的岑子杰曾表示會支持全民退保的預算案。(資料圖片)

鄭達鴻未有出席公民黨與區的會議

就區早前提及，他和戴耀廷於2020年2月和公民黨執委會面，區稱他無法區分出席者是否執委，辯方指出席的余若薇當時非執委，區稱他不知悉。法官陳慶偉問及鄭達鴻有否出席該會面，區說鄭沒有，又指會議中該黨表示涉及功能組別的議員或參選人，較難否決預算案。

有民主派對否決預算案表憂慮

區的謄本亦有舉例說，若政府大幅揆款增聘教師，該界別的議員難以否決，並稱：「好難背棄業界.....搞到佢地(功能組別議員)好大壓力。」潘說，其他民主派人士亦有相類的擔憂，如社民連會支持包括全民退保的預算案，區指岑子杰等曾表達相類看法。

公民黨的林瑞華曾表示對否決預算案表示憂慮。(資料圖片)

林瑞華曾表明難以隨便否決預算案

潘繼而講及區在第5份錄影會面中，曾透露於2020年6月有一個交流會。區庭上澄清，該交流會名為「沈旭暉35+交流會」，是同年3月舉行。區指會議上，林瑞華指他身為公民黨成員，積極考慮參選立法會功能組別的飲食界，亦表達相類的擔憂。區同意辯方所指，林所指的「擔憂」，是指難以隨便否決預算案。潘續問，同年7月，公民黨仍有該擔憂，區稱只能講2月和公民黨會面時是，但難以推論之後的情況。

警方曾讓區看手機整理口供

法官李運騰問，公民黨於同年3月25日舉行記者會，該交流會是在記者會之前或之後舉行，區稱現時沒有行事曆，以其記憶應在記者會前。區繼而解釋，在整理口供時，獲警方提供其手機，看他每天作過的事情。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022