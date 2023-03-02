初選案｜42被告曾參與初選　警方曾要3間媒體交出與案相關資料

民主派47人初選案，16名否認串謀顛覆國家政權罪的被告，其審訊今午(2日)在西九龍法院(暫代高等法院)繼續。日前因打泰拳受傷的被告李予信今有出庭。法官得悉李昨早已出院，指大律師若昨在庭上作申請時未提及，或涉藐視法庭，辯方即稱他作申請時並不知李已出院。此外控方讀出控辯雙方同意事實，提及初選於2020年7月如期舉行，本案42名被告有參與該次初選，33人曾報名參與該年的立法會選舉，9人被取消資格。控方又透露，警方在調查時，曾引用《港區國安法》細則，要3間媒體交出與案相關資料。



官指若律師知李已出院或涉藐視法庭

代表李予信的大律師透露，李於昨日早上約10時出院。法官李運騰指，若大律師昨向法庭稱李缺席時已得知李已出院，可構成藐視法庭，又指因此情況而浪費過百萬元公帑。辯方強調昨日作申請時不知情，又代李就事件致歉。

14名被告曾參於2020年7月15日出席抗爭派記者會。(資料圖片)

全案有42名被告曾參與初選

控方其後讀出控辯雙方同意案情，其中一份涉及13名被告。根據該同意事實，初選於2020年7月11至12日舉行，同月31日港府宣布因應疫情嚴峻，行政會議決定押後原定同年9月進行的立法會換屆選舉。初選與立法會選舉相似，設有5個地區直選組別，以及2個功能組別：區議會（第二組別）和衛生服務界。

33名被告曾報名參選9人被DQ

本案有42名被告曾參與是次初選。33名被告有報名參加該次立法會選舉，其中9人被取消參選資格。此外，14名被告曾出席2020年7月15日的「抗爭派立法會參選人」記者會，包括不認罪的何桂藍、鄒家成和余慧明。但何桂藍未有同意這份案情。控方稱會以各被告參選的報名表作證物。各被告於2021年1月6至7日期間被捕，

蘋果日報有限公司與獨媒及立場的經營公司均曾被要求交出資料。（資料圖片）

三間媒體公司被要求交出資料

控方指，警方亦根據《港區國安法》實施細則，於2020年12月24日取得法庭命令，要《獨立媒體》和《立場新聞》的經營公司交出資料，包括這兩公司與民主動力職員的通訊和交易紀錄，及宣傳初選的相關文件等；蘋果日報有限公司亦有交出廣告合約。

控方續指，趙家賢和鍾錦麟於2018年10月至2020年12月期間，分別為民主動力召集人和副召集人，譚文豪及尹兆堅則是委員會成員。控方會引用民主動力的部份Facebook貼文截圖為證據。

呈堂文件包括戴耀廷等曾發布的文章

同意案情的附件中，亦列出戴耀和區諾軒發的文章和在Facebook貼文，及各被告住所和辦公室搜出的物品。控方指戴耀廷、區諾軒及吳政亨均曾在不同社交平台發布或轉發關於初選的內容，或在媒體撰文宣傳，包括戴在《蘋果日報》發表的多篇文章：「立會過半是大殺傷力憲制武器」、「攬炒的定義和時間」等；區的內容則涉在《立場新聞》發表「暫別前，只想一齊贏一次」、以及在Facebook發表「【功能組別，終極之戰】 最後一個月，召喚所有 BR 人士搶攻」的貼文等。

吳政亨曾在蘋果日報登頭版廣告

而發起「三投三不投」運動的吳政亨，於2020年7月3日在《蘋果日報》刊登頭版廣告，宣傳其運動，警方及後搜查吳的住所時，發現吳向蘋果日報有限公司支付13.5萬元的紀錄。此外，吳亦在Facebook帳戶「李伯盧」發文，包括「【手足召集！得返幾日！！】 立會要初選「三不投」聯署」。

控罪期間，除黃碧雲、陳志全、林卓廷和梁國雄，其他不認罪的被告沒有案底。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022