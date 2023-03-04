尿片網店Baby-Clan認錯致歉　擱置價格調整、承諾凍結尿片差價5年

尿片網店「Baby-clan」近日爆發銷售爭議，該店今年1月曾揚言會加價，令家長趁低吸納套票，但近日套票卻突然減價，即家長最終要「硬食」新差價，形同「炒燶期貨」。今日（4日）負責人在社交平台正式致歉，並在考慮顧客的建議後作出三項安排，包括擱置原定3月5日的價格調整、承諾凍結尿片差價五年、及撤回「BC Credit回饋計劃」。



對育有幼兒的家庭而言，尿片是必需品。（資料圖片）

家長向《香港01》投訴Baby-clan營銷手法有問題

以「尿片套票」作招徠的購物網「Baby-clan」，近日爆發銷售爭議。《香港01》接獲多名媽媽顧客反映，稱該網店今年1月曾揚言會加價，使家長趁低吸納套票，但近日套票卻突然減價，並將每款尿片須付的「差價」加價，令不少已購入套票的家長，最終要「硬食」新差價，形同「炒燶期貨」。

有媽媽稱自己以較高價錢購入套票，但仍要支付差價加幅，質疑該網店的營銷手法反映其有誠信問題，「即係佢日後加幾多，我都要照受」，表明不會再幫襯。另有媽媽則認為其營銷手法有問題，已通報海關。

負責人正式致歉︰有錯就要認

尿片網店Baby-Clan負責人，今日透過社交平台表示，過去數日獲得多名客戶的意見，管理層及同事已逐一細閱及認真考慮建議。他本人亦致電了解顧客的感受，強調「有錯就要認」，對受影響的顧客致歉。

今次事件令到大家對唔住你哋介紹嘅親戚朋友咁，而且亦都有令部份媽咪同屋企人嘈交，我真係好唔好意思，真係好對唔住。 Baby-clan.com親子網「腦細」

負責人亦表示，明白在本次事件的用詞及態度有誤，不應用過往的說話風格，令顧客的感覺不快，因此在綜合考慮各因素及意見後，將作出三項安排。

Baby-clan即日起安排三個新措施

1. 即日起擱置原定於3月5日起調整的尿片價格。



2. 為了讓顧客對差價更有預算，承諾凍結尿片差價五年，由即日起至2028年3月4日，不再調整差價。



3. 由於不少顧名反映3月2日提出的「BC Credit回饋計劃」，存在公平性及操作複雜的問題，亦決定撤回該計劃。



購物網「Baby-clan」鎖售手法近日引起爭議。（Facebook：Baby-clan.com親子網）

訂單量驟升物流運輸需要時間處理

負責人又指，除了兌換尿片外，所有顧客以優惠價購入的基本套票，仍然有效，可兌換凍肉、嬰兒用品、健康飲品、香水、香油、搓手液、Baby Course、「壯男家居幫到你服務」、「親子市集嘉年華」等。

負責人補充，部份產品仍需按條款補回差價。他們將按列明的條款，跟進客戶的套票退款要求，在收到申請表格後，會處理及跟進申請。另外因應近日尿片訂單量驟升，物流運輸方面需要時間協調及處理。