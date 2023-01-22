兔年｜兔協：幾乎每日收棄養電話　兔仔黏滿排泄物結塊如尿片

每逢兔年，不少港人都會應節飼養兔仔，又或在復活節時決定養兔，當中不乏未有了解清楚就決定飼養，香港兔友協會直言，熱情過後這些寵兒隨時變棄兒：「幾乎一年365日都會收到電話棄養兔仔。」



兔協又分享指，曾有長毛兔的棄養個案被送到兔協後，發現兔子整個臀部位置是排泄物，「（結塊）好似成條尿片咁，我哋幫佢剪咗啲毛，硬到跌落地下係有聲，有垃圾味走出嚟。」兔協呼籲市民，要考慮清楚才決定飼養兔子。



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在香港兔友協會的中心內，飼養着約一百隻活潑可愛的兔子，但牠們都有一同一命運：被人遺棄。一個又一個兔籠，貼着棄養的原因，有的是主人無暇或沒有能力照顧，亦有兔子因主人移民而被遺棄。

香港兔友協會幹事董芳宜表示，除了主人聯絡兔協棄養外，有時亦會接收由漁護署轉介，以及被遺棄在街上的兔子，而留在兔協中時候最長的一隻兔子已達六年。至於近年較常見的棄養原因，則是家庭因移民而棄養，估計因移民目的地不容許兔子入口，或難以負擔運送的費用。

有不少被棄養的兔子年齡較大，董芳宜相信是因兔子開始出現疾病，主人發現醫療費用高昂，故選擇棄養。她又稱，見過有家長送贈兔子予子女作禮物，不過在子女與兔子接觸期間遭抓傷後，選擇棄養。

事董芳宜表示，近年較常見的棄養原因則是家庭因移民而棄養兔子，估計因移民目的地不容許兔子入口，或難以負擔運送的費用。（盧翊銘攝）

董芳宜感慨稱，早前有家庭母女二人均是長期病患者，在社工轉介下上門視察，發現「成屋都係兔仔，總共有17隻咁多。」她指二人沒有能力照顧，不過又不願棄養，在遊說一段時間後，才肯將當中15隻送到兔協。

她稱其後檢查發現，15隻兔子中不少為非常年輕，「不過啲病比八至10歲嘅兔仔更加多，甚至好幾隻都有傳染病。」「鍾意一種動物，同有無能力照顧一種動物係好有分別，飼養前要先考慮清楚。」

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董芳宜又分享指，曾接收一隻主人只飼養數個月的兔子，其後腳突然無法郁動，主人帶兔子看獸醫後無法支付醫療費，故決定棄養。兔協接收兔子後帶到獸醫診所進行檢查，獸醫估計其後腳無法活動是因兔子曾墮下而受傷，相信是主人抱勢不正確，或籠內的裝置不適當。她無奈稱最後該兔子須截肢：「好幸運係（兔子）雖然得番三隻腳都好樂天，生活得好開心，不過被領養嘅機會就低好多。」

董芳宜坦言，每次見到這些棄養個案亦感到心痛，並呼籲市民飼養兔子前要考慮清楚，包括人生規劃及經濟情況等：「呢度（兔協）100隻兔仔都可以照顧到，相信大家喺屋企，只要有心都會有能力做到。」