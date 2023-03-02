尿片網店Baby-Clan爆爭議　顧客批套票海鮮價　海關指正跟進處理

以「尿片套票」作招徠的購物網「Baby-clan」，近日爆發銷售爭議。《香港01》接獲多名媽媽顧客反映，稱該網店今年1月曾揚言會加價，使家長趁低吸納套票，但近日套票卻突然減價，並將每款尿片須付的「差價」加價，令不少已購入套票的家長，最終要「硬食」新差價，形同「炒燶期貨」。



有媽媽稱自己以較高價錢購入套票，但仍要支付差價加幅，質疑該網店的營銷手法反映其有誠信問題，「即係佢日後加幾多，我都要照受。」表明不會再幫襯；另有媽媽則認為其營銷手法有問題，已通報海關。



海關回應指，已接獲相關舉報並跟進，如發現違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。《香港01》正向消委會及「Baby-clan」查詢。



購物網「Baby-clan」鎖售手法近日引起爭議。（Facebook：Baby-clan.com親子網）

網店「Baby-clan」尿片套票的銷售手法，是要求家長以一個劃定的價格購入套票後，可按不同尿片牌子補定額差價，然後兌換一包尿片，由於兩者相加後，實際售價仍低於市價，故備受不少家長歡迎。

有據家長透露，由於日圓匯率近期大跌，套票售價不斷浮動，由原來約80元一張，至近月跌至70元、甚至60元，不少早前以較貴價格購入套票的家長，紛紛再入手較便宜的套票「溝淡」，因而購入大量套票。

《香港01》接獲不少媽媽反映，稱網店1月份套票約售60元一張，當時該店曾聲言一定會加價，令不少家長「大手入貨」。不過，該店近日推出「特別價」、「快閃優惠」，將每張套票減至58至59元，並增加不同牌子所需支付的差價，主流品牌差價由原來20元一包，加至28元。

換言之，若家長早前以80元購入套票，連同差價，兌換一包尿片需付金額由原來100元加至108元；若以58元購入套票，加價後只需支付86元，有舊顧客形同「炒燶期貨」。事件發生後，網上有大量家長表達不滿，更建立「苦主」群組，據悉有逾千人加入。

其中一名向記者投訴的林太，育有一名一歲半幼子，她稱當時以約80元購入套票，並隨價格浮動，以「溝票」形式買入更多套票，目前持有約60張套票，平均每張套票價值70多元。她認為，網店「減套票、加差價」做法形同「用舊客錢補貼新客」，對舊客不公平，並稱今次做法令她質疑網店誠信，「即係佢日後加幾多我都要照受」，表明不會再幫襯。

對育有幼兒的家庭而言，尿片是必需品。（資料圖片）

媽媽C小姐早前亦有購入套票，但其後因「睇唔慣」網店營商手法，故未再增持。她認為，該店1月明言會加價，令不少家長誤以為加套票價而大手入貨，結果網店卻選擇「加差價」，「激嬲哂啲媽媽、感覺好唔誠實」。

「Baby-clan」早前在Facebook發文反問投訴家長「想點」，指「一早講咗有加有減㗎喇……就玩爛個遊戲佢啦，唔計喇， 一律再加」。該店今日（2日）再回應事件，稱明白舊客訴求，保證一年內不會增加差價，又指會推出「BC Credit」，經審核後每張套票可退回相等於8元的現金券可在下次消費時使用。

「Baby-clan」早前在Facebook發文反問投訴家長「想點」。（Facebook截圖）

海關回覆確認已接獲相關顧客舉報投訴，現正跟進處理，如發現違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動，又稱處理懷疑涉及違反有關條例的個案時，需考慮個別事件的實際情況及相關證據，每一宗個案的情況皆有其獨特性，不能一概而論。

海關稱若有市民發現懷疑違反有關條例的活動，可致電海關24小時熱線2545 6182或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報。